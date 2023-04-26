Dedim dedim inanmadınız bak ne oldu! Seren Serengil'den Kadir Doğulu Neslihan Atagül olayına flaş yorum "Ben yanılmadım bu ilk değildi"
2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren ve Gecenin Ucunda dizisinde başrol paylaşan Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu, aşklarıyla Seda Sayan ve Ebru Gündeş'i bile imrendirmişti. O Ses Türkiye'nin 2023 Yılbaşı özel programında şarkı söyleyen çift özel hayatlarına dair bir hikayelerini paylaşmışlardı ancak o hikayenin çalıntı olduğu iddia edilmişti. O dönem Seren Serengil'in Neslihan Atagül'ün paylaşımına yaptığı yorum ve ardından "Kadir, Neslihan'ı aldatıyor" sözleri çok konuşulmuştu. Zaman Seren'i haklı çıkardı. Seren bakın bunun üzerine ne paylaştı.
26.04.2023 09:01 - Son Güncelleme: 26.04.2023 09:16
13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşan Neslihan Atagül, "Böyle bir gece" notunu düşmüştü.
Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Seren Serengil, yayında Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun ilişkisi hakkında uzun uzun konuşmuştu.