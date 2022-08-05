Damla Ersubaşı'nın son halini kimse tanıyamadı! Sihirli Annem’in Tuğçe’siydi 13 günde eridi görenler: "Eski kocan kaybettiğine üzülsün"
Damla Ersubaşı'nın son halini kimse tanıyamadı! Sihirli Annem'in Tuğçe'siydi 13 günde eridi. Damla Ersubaşı'nın Instagram paylaşımını görenler, "Eski kocan kaybettiğine üzülsün" yorumları yaptı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettiren Ersubaşı 13 günde 6 kilo verdiğini söyledi. Sihirli Annem'in Tuğçe'sinin son paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte 2 çocuk annesi Damla Ersubaşı'nın son hali...
05.08.2022 12:19 - Son Güncelleme: 05.08.2022 12:36
"ESKİ KOCAN KAYBETTİĞİNE ÜZÜLSÜN"
Damla Ersubaşı'nın son halini kimse tanıyamadı! Sihirli Annem'in Tuğçe'siydi 13 günde eridi görenler, "Eski kocan kaybettiğine üzülsün" dedi.
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde.
Oyuncu Damla Ersubaşı geçtiğimiz yıl 'şiddet' ve 'ihanet' iddiasıyla çocuklarının babası Mustafa Can Keser'den boşanmıştı.