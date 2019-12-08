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Damla Ersubaşı'dan eşine olay yorum! İkinci bebeğine hamileyken aldatıldığı iddia edilmişti

Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser tarafından aldatıldığı iddia edilmişti. İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Damla Ersubaşı'na eşi Mustafa Can Keser tarafından ihanet edildiği son dakika haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser yaptığı açıklamayla olayı yalanlamış ve yanlış anlaşılma olduğunu söylemişti. Damla Ersubaşı ve eşi arasındaki kriz kısa süreli oldu. Sihirli Annem dizisi ile tanınan Damla Ersubaşı ikinci kez anne oldu. Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Kesler, güzel haberi Instagram'dan duyurdu.

08.12.2019 10:33 - Son Güncelleme: 08.12.2019 10:33
Damla Ersubaşı'dan eşine olay yorum! İkinci bebeğine hamileyken aldatıldığı iddia edilmişti

Yıllar önce 'Sihirli Annem' dizisiyle ünlenen Damla Ersubaşı, 2016 yılında Mustafa Can Keser ile dünya evine girmişti. Sonrasında bir kızı olan oyuncu, ikinci bebeğine hamileyken eşinin ihanetiyle sarsıldı.

Damla Ersubaşı'dan eşine olay yorum! İkinci bebeğine hamileyken aldatıldığı iddia edilmişti

Çocukları için ihanete göz yuman Ersubaşı, ikinci doğumunda yanında olan eşine övgü dolu sözler söyledi.

Damla Ersubaşı'dan eşine olay yorum! İkinci bebeğine hamileyken aldatıldığı iddia edilmişti

Kızlarına Zeynep Nisan adını veren çiftten Mustafa Can Keser, Instagram hesabından aile fotoğrafını "Bana bugün 2. kez baba olma duygusu tattırdığın için, seninle ve kızlarımla bir ömür beraber olacağım için çok şanslıyım.... Dünyanın en güzel iki kızını verdin... Seni çok seviyorum karım" notuyla paylaştı.

Damla Ersubaşı'dan eşine olay yorum! İkinci bebeğine hamileyken aldatıldığı iddia edilmişti

'SEN ŞAHANE BİR BABASIN'
Keser'in gönderisine yorum yapan Ersubaşı ise "Sen şahane bir babasın" yorumunu yaptı. Oyuncunun ihaneti affederek eşine övgü yağdırması bazı sosyal medya kullanıcılarını da kızdırdı.

Damla Ersubaşı'dan eşine olay yorum! İkinci bebeğine hamileyken aldatıldığı iddia edilmişti

Ersubaşı'nın yorumuna cevap veren bazı sosyal medya kullanıcıları "Hamileyken seni aldatan adamı nasıl affettin" diyerek sitem etti.

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