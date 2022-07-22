CZN Burak'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Herkes hasta sanıyordu 37 milyon takipçisi paniğe kapıldı! Bir deri bir kemik kalan CZN Burak...
CZN Burak'ın son hali sosyal medyayı salladı. Yemek dalında ünlenen Nusret gibi CZN Burak da dünyaya açıldı. Dubai gibi bir çok ülkede restaurant açan CZN Burak son olarak Cristiano Ronaldo, Dani Alves ve Marcelo gibi dünyaca tanınmış futbolcularla bir araya gelip Hatay Medeniyetler sofrasında bu isimlere yemek yedirmişti. Futbolcudan ünlü oyunculara dünyanın ve Türkiye'nin en ünlü isimlerini restaurantlarında ağırlayan CZN Burak sosyal medya hesabından da paylaşımlar yaparak ününe ün katmaya devam ediyor. Sosyal medyanın nimetlerinden faydalanan ünlü ismin son halini görenler gözlerine inanamadı.
Cüneyt Arkın, Mohamed Ramadan, DJ Snake, Dubai Prensi H.H Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum, Katar Kralı Temim bin Hamad, Cenk Tosun, futbolcu Younès Belhanda, ünlü oyuncu Will Smith gibi dünyaca ünlü isimleri ağırlayan CZN Burak'ın şimdilerde sosyal medyada 37 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. CZN Burak'ın son halini görenler sağlık durumu hakkında telaşa kapıldı. Adeta bir deri bir kemik kalan sosyal medya fenomeninin kanser olduğu iddiasını ortaya atanlar bile oldu. İşte sosyal medyanın gündemine oturan CZN Burak'ın son hali...
Kendisine özgü yemek hazırlaması ve servisiyle tanınan CZN Burak çektiği videolarıyla da ününe ün katıyor.
Yine bu iddialara maruz kalan CZN Burak son haliyle sağlık durumu hakkında araştırmalar yapılmasına neden oldu.