CZN Burak’ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Herkes hasta sanıyordu 37 milyon takipçisi paniğe kapıldı! Bir deri bir kemik kalan CZN Burak...

Cüneyt Arkın, Mohamed Ramadan, DJ Snake, Dubai Prensi H.H Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum, Katar Kralı Temim bin Hamad, Cenk Tosun, futbolcu Younès Belhanda, ünlü oyuncu Will Smith gibi dünyaca ünlü isimleri ağırlayan CZN Burak'ın şimdilerde sosyal medyada 37 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. CZN Burak'ın son halini görenler sağlık durumu hakkında telaşa kapıldı. Adeta bir deri bir kemik kalan sosyal medya fenomeninin kanser olduğu iddiasını ortaya atanlar bile oldu. İşte sosyal medyanın gündemine oturan CZN Burak'ın son hali...