Cüretkar pozların kamera arkası ortaya çıktı! Defne Samyeli arkadaşına uluorta poz verdi o anlar anbean kaydedildi tüm plaj onu izledi
Cüretkar pozların kamera arkası ortaya çıktı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, Instagram hesabında yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Özellikle bikinili paylaşımlarıyla gündem olan ve fit hali ile 20'lik kızlara taş çıkartan Samyeli'nin Instagram sayfasında yayınladığı cesur pozlarının kamera arkası ortaya çıktı. Plajda siyah bikinisi ile arkadaşının objektifine poz veren Samyeli'nin o anları anbean kaydedildi. Sahildeki tüm meraklı bakışları üzerine toplayan Samyeli, o anları sosyal medyada yayınlanması üzerine ise gündem oldu. İşte Defne Samyeli'nin cesur pozlarının kamera arkası...
24.08.2021 18:56
- Son Güncelleme: 24.08.2021 19:04
Spikerlikten sonra oyunculuk ve şarkıcılığa soyunan Defne Samyeli, iş hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Plajda siyah bikinisi ile arkadaşının objektifine poz veren Defne Samyeli'nin o anları anbean kaydedildi.