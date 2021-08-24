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Cüretkar pozların kamera arkası ortaya çıktı! Defne Samyeli arkadaşına uluorta poz verdi o anlar anbean kaydedildi tüm plaj onu izledi

Cüretkar pozların kamera arkası ortaya çıktı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, Instagram hesabında yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Özellikle bikinili paylaşımlarıyla gündem olan ve fit hali ile 20'lik kızlara taş çıkartan Samyeli'nin Instagram sayfasında yayınladığı cesur pozlarının kamera arkası ortaya çıktı. Plajda siyah bikinisi ile arkadaşının objektifine poz veren Samyeli'nin o anları anbean kaydedildi. Sahildeki tüm meraklı bakışları üzerine toplayan Samyeli, o anları sosyal medyada yayınlanması üzerine ise gündem oldu. İşte Defne Samyeli'nin cesur pozlarının kamera arkası...

24.08.2021 18:56 - Son Güncelleme: 24.08.2021 19:04
Cüretkar pozların kamera arkası ortaya çıktı! Defne Samyeli arkadaşına uluorta poz verdi o anlar anbean kaydedildi tüm plaj onu izledi

Spikerlikten sonra oyunculuk ve şarkıcılığa soyunan Defne Samyeli, iş hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

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Cüretkar pozların kamera arkası ortaya çıktı! Defne Samyeli arkadaşına uluorta poz verdi o anlar anbean kaydedildi tüm plaj onu izledi

İddialı paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Samyeli, özellikle yaz aylarında yayınladığı bikinili pozlarıyla çok konuşuldu.

Cüretkar pozların kamera arkası ortaya çıktı! Defne Samyeli arkadaşına uluorta poz verdi o anlar anbean kaydedildi tüm plaj onu izledi

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcının Instagram sayfasında yayınladığı cesur pozlarının kamera arkası ortaya çıktı.

Cüretkar pozların kamera arkası ortaya çıktı! Defne Samyeli arkadaşına uluorta poz verdi o anlar anbean kaydedildi tüm plaj onu izledi

Plajda siyah bikinisi ile arkadaşının objektifine poz veren Defne Samyeli'nin o anları anbean kaydedildi.

Cüretkar pozların kamera arkası ortaya çıktı! Defne Samyeli arkadaşına uluorta poz verdi o anlar anbean kaydedildi tüm plaj onu izledi

Sahildeki tüm meraklı bakışları üzerine toplayan Samyeli, o anları sosyal medyada yayınlanması üzerine ise gündem oldu.

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