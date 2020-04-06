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Cüneyt Arkın'ın hiç görüşmediği kızı varmış! Seneler sonra ortaya çıkan şaşırtan gerçek

Yeşilçam'ın en yakışıklı jönlerinden biri olan Cüneyt Arkın'ın yıllardır görüşmediği bir kızı olduğu ortaya çıktı. Filiz Canlı'nın Cüneyt Arkın'ın kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Cüneyt Arkın'ın yıllardır görüşmediği kızı. Cüneyt Arkın 8 Eylül 1937 Eskişehir doğumludur. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olarak bilinmektedir. Liseyi Eskişehir Atatürk Lisesi'nde okumuştur. Üniversitede ise İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Asıl mesleği doktorluk olan Arkın, 1964 yılında meslektaşı olan Güler Morcan ile evlilik yapmıştır. Arkın 1970 yılında ise her fırsatta aşkını dile getirdiği Betül Cüreklibatır ile evlendi.

06.04.2020 14:56 - Son Güncelleme: 06.04.2020 14:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





