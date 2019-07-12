Cüneyt Arkın'ın hiç görmediği bir kızı olduğu ortaya çıktı! İşte Ünlü isimlerin sır gibi sakladıkları kızları

Yeşilçam'ın yıldızlarından biri olan Cüneyt Arkın'ın bu zamana kadar bir kızı olduğu bilinmiyordu. Cüneyt Arkın'ın bir kızı ve kızından bir torunu olduğu ortaya çıktı. Cüneyt Arkın, hayranlarının ve hatta birçok dostunun bile bilmediği kızıyla gündeme geldi. Cüneyt Arkın, kızını bu zamana kadar kameralardan uzak tuttu tutmasına ama herkes onun gibi değil. Birçok ünlü isim çocuklarını gündemden uzak tutmayı başaramadı. Hatta bazılarının çocukları anne ve babalarının izinden gitti. İşte Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın kimseler tarafından bilinmeyen kızı...

12.07.2019 22:14 - Son Güncelleme: 12.07.2019 22:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





