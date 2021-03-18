Cüneyt Arkın'dan Oktay Kaynarca'ya Alişan'dan Pınar Altuğ'a ünlülerden 18 Mart paylaşımları! "Dönmeyi düşünmediler...”

Bundan tam 106 yıl önce, Çanakkale'de tarihin gördüğü en büyük destanlardan biri yazıldı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nde ünlü isimlerden de paylaşımlar gelmeye başladı. Cüneyt Arkın'dan Oktay Kaynarca'ya Alişan'dan Pınar Altuğ'a ünlüler büyük bir coşkuyla Çanakkale Zaferi'ni kutladı.

18.03.2021 14:44 - Son Güncelleme: 18.03.2021 14:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





