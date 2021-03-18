Cüneyt Arkın'dan Oktay Kaynarca'ya Alişan'dan Pınar Altuğ'a ünlülerden 18 Mart paylaşımları! "Dönmeyi düşünmediler...”
Bundan tam 106 yıl önce, Çanakkale'de tarihin gördüğü en büyük destanlardan biri yazıldı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nde ünlü isimlerden de paylaşımlar gelmeye başladı. Cüneyt Arkın'dan Oktay Kaynarca'ya Alişan'dan Pınar Altuğ'a ünlüler büyük bir coşkuyla Çanakkale Zaferi'ni kutladı.
18.03.2021 14:44
- Son Güncelleme: 18.03.2021 14:44
CÜNEYT ARKIN
Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz...
OKTAY KAYNARCA
Ruhunuz şad mekanınız cennet olsun...
ALİŞAN
"Bir destandır Çanakkale… Dönmeyi düşünmediler."
DEMET AKALIN
"Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun! "
ACUN ILICALI
"18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüzün 106. yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnet ile anıyorum."