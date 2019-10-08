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Cüneyt Arkın Trump'a ateş püskürdü: Ey Amerika, sen bizi ne sandın lan!

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın, Donald Trump'ın Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim." tehdidine ateş püskürdü. Cüneyt Arkın'ın Instagram'dan yayınladığı videoda, 'Ey Amerika, sen bizi ne sandın lan' sözleriyle başlayan açıklama kısa sürede büyük beğeni topladı. İşte Cüneyt Arkın'ın Donald Trump'ın tehdidlerine susmadığı o an...

08.10.2019 16:27 - Son Güncelleme: 08.10.2019 16:37
Cüneyt Arkın Trump'a ateş püskürdü: Ey Amerika, sen bizi ne sandın lan!

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın, Donald Trump'ın Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim." tehdidine çektiği videoda "Sen bizi ne sandın lan!" diyerek tepki gösterdi.

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Cüneyt Arkın Trump'a ateş püskürdü: Ey Amerika, sen bizi ne sandın lan!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı olası operasyona ilişkin Twitter'dan "Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim." diye tehdit etmişti. Türkiye'nin sınırları aşması halinde de ekonomik yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Donald Trump'ın bu tehdidine sessiz kalamayan Cüneyt Arkın, bir video yayınlayarak "Sen bizi o zenciler mi sandın. Nice ülkelerin servetlerini alçakça ele geçirdin." dedi.

Cüneyt Arkın Trump'a ateş püskürdü: Ey Amerika, sen bizi ne sandın lan!

"NİCE ÜLKELERİN SERVETLERİNİ ALÇAKÇA ELE GEÇİRDİN"

Trump'ın Türkiye hakkındaki açıklamasından dolayı bir sosyal medya hesaplarından bir video yayınlayan Cüneyt Arkın, şöyle konuştu: "Eyy Amerika! Sen bizi ne sandın lan. Senin patronun olduğun o dünyanın en zengin, en güçlü devletlerini, ayağında çarık bile yokken bu kadar yoksulluk içinde yenip denize döktük. Unuttun mu? Unutmazsın tabii. Sen bu ayıpla yaşıyorsun. Ey Amerika sen vatanlarını zapt eden, topraklarını ele geçiren, yaşlı, kadın demeden katleden Amerika.. Sen bizi o zenciler mi sandın. Nice ülkelerin servetlerini alçakça ele geçirdin. Eyy Amerika sen demokrasi düşmanısın. Nerede bir faşist-dikta varsa sen onun koruyucususun."

Cüneyt Arkın Trump'a ateş püskürdü: Ey Amerika, sen bizi ne sandın lan!

82 yaşındaki Cüneyt Arkın bu sözlerinden sonra sosyal medyada çok konuşulan isim oldu. Özel hayatı araştırılmaya başlayan Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın 1966'da dünyaya gelen kızı Filiz Canlı yıllar sonra ortaya çıktı. Filiz Canlı'nın bir de Defne adında bir kızı var. Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın magazin dünyasından sakladığı kızı Filiz Canlı ve torunu Defne Canlı hayranlarını bile şaşkına çevirdi.

Cüneyt Arkın Trump'a ateş püskürdü: Ey Amerika, sen bizi ne sandın lan!

Cüneyt Arkın ilk evliliğini Doktor Güler Mocan ile yaptı, 1966 yılında Filiz ismini verdikleri bir kızları oldu.

Cüneyt Arkın'ın 53 yaşındaki kızı Filiz Canlı'nın 12 yaşında bir de kızı var.

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