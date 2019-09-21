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Cüneyt Arkın ile ilgili bu detayı ilk kez duyacaksınız! Meğer Cüneyt Arkın...

Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden biri olan Cüneyt Arkın, karizması ve yakışıklılığıyla milyonların sevgisini kazandı. Cüneyt Arkın hakkında hemen hemen çoğu kişinin bilmediği bir gerçek, sosyal medyada çok konuşuldu. Cüneyt Arkın'ın gerçek ismini duyan sevenleri, kulaklarına inanamadı. İşte Türk sinemasının yaşayan efsanesi Cüney Arkın ve diğer ünlülerin gerçek isimleri...

21.09.2019 20:44 - Son Güncelleme: 21.09.2019 20:53
Cüneyt Arkın ile ilgili bu detayı ilk kez duyacaksınız! Meğer Cüneyt Arkın...

Oynadığı filmlerle bir döneme damgasını vuran sinema oyuncusu Cüneyt Arkın'ın gerçek ismi ne? İşte sizi çok şaşırtacak o gerçek...

Cüneyt Arkın ile ilgili bu detayı ilk kez duyacaksınız! Meğer Cüneyt Arkın...

Türkiye'nin ünlü isimlerinin gerçek adları halkın büyük bir kısmı tarafından bilinmiyor. İşte Türk ünlülerin gerçek isimleri...

AHMET ÖZHAN - AHMET ŞÜKRÜ KADIÖZ

Cüneyt Arkın ile ilgili bu detayı ilk kez duyacaksınız! Meğer Cüneyt Arkın...

AHU TUĞBA - TUĞBA ÇETİN

Cüneyt Arkın ile ilgili bu detayı ilk kez duyacaksınız! Meğer Cüneyt Arkın...

ARTO - HARUTYAN DALGA

Cüneyt Arkın ile ilgili bu detayı ilk kez duyacaksınız! Meğer Cüneyt Arkın...

ASENA - ONUR ÇAKMAK

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