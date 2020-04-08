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Cüneyt Arkın filmlerinde oynamıştı... Yeşilçam'dan acı haber! Corona virüs nedeniyle sessiz sedasız defnedildi!

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Cevdet Balıkçı, yaşamını yitirdi. Acı haberi, duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında 'Felaket Tellalı' olarak ünlenen Onur Akay verdi. 70 yaşındaki Cevdet Balıkçı, 230'a yakın filmde rol alan oyuncu, Kemal Sunal'dan Cüneyt Arkın'a kadar çok sayıda sanatçı ile aynı sahneyi paylaştı.

08.04.2020 09:45 - Son Güncelleme: 08.04.2020 09:59
Cüneyt Arkın filmlerinde oynamıştı... Yeşilçam'dan acı haber! Corona virüs nedeniyle sessiz sedasız defnedildi!

Son dakika ölüm haberi Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı'dan geldi. 79 yaşındaki Cevdet Balıkçı önceki gün yaşamını yitirdi. 'Sahte Kabadayı' filminde Kemal Sunal'ı vurmak için tutulan kiralık katillerden biri, 'Umudumuz Şaban' filminde mahkum, 'Yedi Bela Hüsnü' filminde 'Malik Bey'in adamlarından biri, 'Gerzek Şaban' filminde altına işeyen kabadayılardan biri, 'Davaro' filminde ise Bekiro'nun adamlarından biriydi.

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Cüneyt Arkın filmlerinde oynamıştı... Yeşilçam'dan acı haber! Corona virüs nedeniyle sessiz sedasız defnedildi!

Kendi internet sitesinde bir yazı yayınlayan Onur Akay, "Onu hep mafya babalarının adamı rollerinde izlemiştik. Yeşilçam'ın efsane olmuş kötü adamlarından 79 yaşındaki emektar oyuncularımızdan Cevdet Balıkçı'yı, maalesef dün kaybettik ve maalesef aynı gün corona virüsü nedeniyle sessiz sedasız defnedildi" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Arkın filmlerinde oynamıştı... Yeşilçam'dan acı haber! Corona virüs nedeniyle sessiz sedasız defnedildi!

"Cevdet Özalaş olarak da tanınan, ancak asıl adı Cevdet Balıkçı olan oyuncumuz, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Keşke kötüler hep böyle olsa! Mekânı cennet olsun inşallah."

Cüneyt Arkın filmlerinde oynamıştı... Yeşilçam'dan acı haber! Corona virüs nedeniyle sessiz sedasız defnedildi!

CEVDET BALIKÇI KİMDİR?
1 Ocak 1941 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelen Cevdet Balıkçı, 1963'te 'Aşka Vakit Yok' filmiyle Yeşilçam'a adım attı. Genellikle mafya babalarının adamı rolünde oynayan Balıkçı, canlandırdığı rollerde pos bıyıklı ve dazlak kafalı kötü adam imajı çizdi.

Cüneyt Arkın filmlerinde oynamıştı... Yeşilçam'dan acı haber! Corona virüs nedeniyle sessiz sedasız defnedildi!

230'a yakın filmde rol alan oyuncu, Kemal Sunal'dan Cüneyt Arkın'a kadar çok sayıda sanatçı ile aynı sahneyi paylaştı.

Cüneyt Arkın filmlerinde oynamıştı... Yeşilçam'dan acı haber! Corona virüs nedeniyle sessiz sedasız defnedildi!

Cevdet Balıkçı'nın filmlerinden bazıları:
Killing Uçan Adam'a Karşı (1967), Kızıl Maske (1968), Kan ve Kurşun (1970), Umudumuz Şaban (1979), Şark Bülbülü (1979), Gerzek Şaban (1980), Davaro (1981), Yedi Bela Hüsnü (1982), Gırgıriye'de Cümbüş Var (1983), Sosyete Şaban (1985), Maskeli Beşler: İntikam Peşinde (2005)

Cüneyt Arkın filmlerinde oynamıştı... Yeşilçam'dan acı haber! Corona virüs nedeniyle sessiz sedasız defnedildi!
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