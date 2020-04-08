Cüneyt Arkın filmlerinde oynamıştı... Yeşilçam'dan acı haber! Corona virüs nedeniyle sessiz sedasız defnedildi!
Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Cevdet Balıkçı, yaşamını yitirdi. Acı haberi, duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında 'Felaket Tellalı' olarak ünlenen Onur Akay verdi. 70 yaşındaki Cevdet Balıkçı, 230'a yakın filmde rol alan oyuncu, Kemal Sunal'dan Cüneyt Arkın'a kadar çok sayıda sanatçı ile aynı sahneyi paylaştı.
Son dakika ölüm haberi Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı'dan geldi. 79 yaşındaki Cevdet Balıkçı önceki gün yaşamını yitirdi. 'Sahte Kabadayı' filminde Kemal Sunal'ı vurmak için tutulan kiralık katillerden biri, 'Umudumuz Şaban' filminde mahkum, 'Yedi Bela Hüsnü' filminde 'Malik Bey'in adamlarından biri, 'Gerzek Şaban' filminde altına işeyen kabadayılardan biri, 'Davaro' filminde ise Bekiro'nun adamlarından biriydi.
Kendi internet sitesinde bir yazı yayınlayan Onur Akay, "Onu hep mafya babalarının adamı rollerinde izlemiştik. Yeşilçam'ın efsane olmuş kötü adamlarından 79 yaşındaki emektar oyuncularımızdan Cevdet Balıkçı'yı, maalesef dün kaybettik ve maalesef aynı gün corona virüsü nedeniyle sessiz sedasız defnedildi" ifadelerini kullandı.
Cevdet Balıkçı'nın filmlerinden bazıları:
Killing Uçan Adam'a Karşı (1967), Kızıl Maske (1968), Kan ve Kurşun (1970), Umudumuz Şaban (1979), Şark Bülbülü (1979), Gerzek Şaban (1980), Davaro (1981), Yedi Bela Hüsnü (1982), Gırgıriye'de Cümbüş Var (1983), Sosyete Şaban (1985), Maskeli Beşler: İntikam Peşinde (2005)