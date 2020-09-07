Çukur'un yıldızı Galatasaray'ın kapısından dönmüş! O isim bakın kim!

KARİYERLERİ YEŞİL SAHALARDA BAŞLADI

Onların en ünlüsü hiç kuşkusuz Recep Tayyip Erdoğan. Başkan Erdoğan 1969 yılında, 15 yaşındayken Camialtı Spor Kulübü'ne transfer oldu. Erdoğan, daha sonra Camialtı Spor Kulübü'nden İ.E.T.T'ye transfer oldu. 1976 yılında İ.E.T.T futbol takımı da İstanbul şampiyonu oldu. 12 Eylül 1980 sonrası ise, İ.E.T.T'den ayrılmak zorunda kaldı. 16 senelik futbol hayatını da böylece noktalamış oldu.