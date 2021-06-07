Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi güzelliğiyle hayran bırakıyor! İşte dizisi final yapan Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi
Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle ününe ün katan Aras Bulut İynemli son yılların en popüler isimlerinden biri. 30 yaşındaki oyuncu kariyerindeki en parlak günleri yaşarken, Çukur dizisi de ekranlara veda etti. Final bölümü nedeniyle hakkında her detay merak edilen Aras Bulut İynemli hakkında en çok araştırılan konu sevgilisi oldu. İşte başta Aras Bulut İynemli olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
'Yamaç' karakteriyle ekranlarda son kez boy gösteren Aras Bulut İynemli günün en çok merak edilen isimlerinden biri. 25 Ağustos 1990 doğumlu yakışıklı oyuncu özel hayatının gizliliğine dikkat edenlerden. Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte başta Aras Bulut İynemli olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.