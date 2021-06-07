Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi güzelliğiyle hayran bırakıyor! İşte dizisi final yapan Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteriyle ününe ün katan Aras Bulut İynemli son yılların en popüler isimlerinden biri. 30 yaşındaki oyuncu kariyerindeki en parlak günleri yaşarken, Çukur dizisi de ekranlara veda etti. Final bölümü nedeniyle hakkında her detay merak edilen Aras Bulut İynemli hakkında en çok araştırılan konu sevgilisi oldu. İşte başta Aras Bulut İynemli olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

07.06.2021 11:10 - Son Güncelleme: 07.06.2021 11:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





