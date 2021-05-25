Çukur’un Yamaç’ı Aras Bulut İynemli’nin gerçek mesleği ortaya çıktı! Duyan şaştı kaldı ünlü oyuncu meğer…
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin gerçek mesleği ortaya çıktı! Çukur dizisininde Yamaç Koçavalı karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Uzun bir süredir meslektaşı Bige Önal ile aşk yaşayan oyuncunun hayatı, merak edilip araştırılıyor. İynemli'nin gerçek mesleğini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Bakın Aras Bulut İynemli'nin gerçek mesleği neymiş…
25.05.2021 01:28
- Son Güncelleme: 25.05.2021 01:33
Hayatına dair pek çok konu merak edile Aras Bulut İynemli'nin gerçek mesleğini duyan sevenleri şaştı kaldı.
Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan İynemli'nin aslında bambaşka bir bölümden mezun olduğu ortaya çıktı. İşte başta Aras Bulut İynemli olmak üzere ünlü isimlerin gerçek meslekleri…
MUAZZEZ ERSOY
Muazzez Ersoy müzik dünyasına adım atmadan çok önce Beyoğlu'nda tezgahtarlık yapıyordu
DENİZ SEKİ
Deniz Seki, şarkıcılığa adım atmadan önce güzellik uzmanlığı yapıyordu.
CANDAN ERÇETİN
İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü mezunu olan Candan Erçetin'in bir diğer mesleği ise müzik öğretmenliği.