Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli sevgilisiyle evleniyor mu? Flaş evlilik açıklaması
Aras Bulut İynemli, Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteri ile adından söz ettiriyor. Oyunculuğuyla gönüllere taht kuran Aras Bulut İynemli'nin de kalbinde taht kuran bir isim var. Aras Bulut İynemli'nin sevgilisi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu. Zaten aşkları da yine rol aldıkları bir dizide başladı. Aras Bulut İynemli 2020'ye sevgilisiyle Paris'te girmişti. Uzun süredir birlikte olan çiftten evlilik açıklaması geldi. Aras Bulut İynemli evleniyor mu? İşte o açıklama...
08.01.2020 14:52
- Son Güncelleme: 08.01.2020 15:34
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