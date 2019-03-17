Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz ve Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in eski halleri şaşırttı
Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteri ile kariyerinde büyük bir başarı yakalayan Aras Bulut İynemli hakkında her detay merak ediliyor. Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Sena Koçovalı rolünde oynayan Dilan Çiçek Deniz ve Aras Bulut İynemli'nin eski fotoğrafları şaşkına çevirdi... İşte ünlülerin eski fotoğrafları...
17.03.2019 17:14
- Son Güncelleme: 17.03.2019 17:24
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