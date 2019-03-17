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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz ve Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in eski halleri şaşırttı

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteri ile kariyerinde büyük bir başarı yakalayan Aras Bulut İynemli hakkında her detay merak ediliyor. Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Sena Koçovalı rolünde oynayan Dilan Çiçek Deniz ve Aras Bulut İynemli'nin eski fotoğrafları şaşkına çevirdi... İşte ünlülerin eski fotoğrafları...

17.03.2019 17:14 - Son Güncelleme: 17.03.2019 17:24
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz ve Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in eski halleri şaşırttı

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz ve Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil'in eski halleri şaşırttı...

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz ve Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in eski halleri şaşırttı

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa 'Şahan Bey hiç değişmemişsiniz, aynısınız' yorumları yapıldı.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz ve Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in eski halleri şaşırttı

Ünlü oyuncu da sosyal medyada geçmişe özlem pozlarının paylaşım yapıldığı perşembe gününü atlamadı.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz ve Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in eski halleri şaşırttı

Esra Akkaya, yıllar önce ilkokul sıralarında çekilen bu pozunu, "İlk okulda bonus kafa olmayı bilenlerdenim:)" notuyla Instagram sayfasında paylaştı. Onun arkadaşıyla el ele verdiği bu poza takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz ve Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in eski halleri şaşırttı

Esra Akkaya bir dönem "Mahallenin Muhtarları" dizisinde rol almıştı.

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