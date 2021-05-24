Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli de modaya uydu! Pınar Altuğ - Yağmur Atacan çiftinden sonra o da...
Artan villa fiyatlarıyla baş edemeyen doğa tutkunları, çareyi tekerlekli taşınabilir evlerde buldu. Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli de modaya uydu! Pınar Altuğ - Yağmur Atacan çiftinden sonra o da kendine yürüyen bir ev aldı. Son dönemde özellikle ünlülerin de talip olması ile sık sık gündeme gelen ve her araziye kurulabilen mobil evlerin fiyatları en çok 250 bin TL… Peki Aras Bulut İynemli bu hayali için ne kadar harcama yaptı? İşte detaylar...
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli de modaya uydu! Pandemiden sonra Ege ve İstanbul'a yakın yerlerdeki artan villa fiyatlarına 'tekerlekli çözüm'. Son yıllarda Amerika ve Avrupa'da yaygın olan taşınabilir tekerlekli evler, Türkiye'de de hızla yayılmaya başladı. İstediğiniz araziye kurabileceğiniz 'mobil evler'in fiyatları ise gelen talep üzerine hızla artış gösterdi.