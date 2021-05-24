Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli de modaya uydu! Pınar Altuğ - Yağmur Atacan çiftinden sonra o da...

Artan villa fiyatlarıyla baş edemeyen doğa tutkunları, çareyi tekerlekli taşınabilir evlerde buldu. Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli de modaya uydu! Pınar Altuğ - Yağmur Atacan çiftinden sonra o da kendine yürüyen bir ev aldı. Son dönemde özellikle ünlülerin de talip olması ile sık sık gündeme gelen ve her araziye kurulabilen mobil evlerin fiyatları en çok 250 bin TL… Peki Aras Bulut İynemli bu hayali için ne kadar harcama yaptı? İşte detaylar...

24.05.2021 12:06 - Son Güncelleme: 24.05.2021 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





