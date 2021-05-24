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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli de modaya uydu! Pınar Altuğ - Yağmur Atacan çiftinden sonra o da...

Artan villa fiyatlarıyla baş edemeyen doğa tutkunları, çareyi tekerlekli taşınabilir evlerde buldu. Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli de modaya uydu! Pınar Altuğ - Yağmur Atacan çiftinden sonra o da kendine yürüyen bir ev aldı. Son dönemde özellikle ünlülerin de talip olması ile sık sık gündeme gelen ve her araziye kurulabilen mobil evlerin fiyatları en çok 250 bin TL… Peki Aras Bulut İynemli bu hayali için ne kadar harcama yaptı? İşte detaylar...

24.05.2021 12:06 - Son Güncelleme: 24.05.2021 12:06
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli de modaya uydu! Pınar Altuğ - Yağmur Atacan çiftinden sonra o da...

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli de modaya uydu! Pandemiden sonra Ege ve İstanbul'a yakın yerlerdeki artan villa fiyatlarına 'tekerlekli çözüm'. Son yıllarda Amerika ve Avrupa'da yaygın olan taşınabilir tekerlekli evler, Türkiye'de de hızla yayılmaya başladı. İstediğiniz araziye kurabileceğiniz 'mobil evler'in fiyatları ise gelen talep üzerine hızla artış gösterdi.

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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli de modaya uydu! Pınar Altuğ - Yağmur Atacan çiftinden sonra o da...

Geçtiğimiz sene 70 ile 110 bin TL arasında değişen taşınabilir evlerin fiyatları, 1 Şubat itibariyle 150 ile 250 bin TL arasında fırladı.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli de modaya uydu! Pınar Altuğ - Yağmur Atacan çiftinden sonra o da...

İmarsız arazilere kurulması nedeniyle özellikle doğa tutkunlarının çok daha ekonomik bulduğu bu evlere aralarında Pınar Altuğ Atacan ve Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın da olduğu birçok ünlü isim de sahip olmayı planlıyor.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli de modaya uydu! Pınar Altuğ - Yağmur Atacan çiftinden sonra o da...

İSTEDİĞİN HER YERE EVİNİ KUR
Kişi kapasitesi 2'den 6'ya kadar çıkan taşınabilir tekerlekli evler; şu ana dek Fethiye, Bozcaada, İznik ve İzmir gibi Türkiye'nin dört bir yanındaki doğa tutkunları için satın alındı.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli de modaya uydu! Pınar Altuğ - Yağmur Atacan çiftinden sonra o da...

Her türlü araziye kurabileceğiniz ve ruhsatı olduğu için de her yere götürebileceğiniz mobil evlerin satışı da bir ev değil araç satışlarına göre yapılır.