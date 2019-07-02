Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli asker oldu! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Bedelli, kısa dönem veya uzun dönem... Magazin dünyasının birçok ünlü ismi vatani görevlerini yerine getirdi veya getirmek üzere yola koyuldu. Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteri ile geçtiğimiz yılın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Aras Bulut İynemli'de onlardan biri. Aras Bulut İynemli birliğine teslim oldu ve sosyal medyayda askerlik fotoğrafları olay yarattı. İşte başta Aras Bulut İynemli olmak üzere ünlülerin askerlik fotoğrafları.
02.07.2019 12:04
- Son Güncelleme: 02.07.2019 12:15
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