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Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli asker oldu! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Bedelli, kısa dönem veya uzun dönem... Magazin dünyasının birçok ünlü ismi vatani görevlerini yerine getirdi veya getirmek üzere yola koyuldu. Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteri ile geçtiğimiz yılın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Aras Bulut İynemli'de onlardan biri. Aras Bulut İynemli birliğine teslim oldu ve sosyal medyayda askerlik fotoğrafları olay yarattı. İşte başta Aras Bulut İynemli olmak üzere ünlülerin askerlik fotoğrafları.

02.07.2019 12:04 - Son Güncelleme: 02.07.2019 12:15
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli asker oldu! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aras Bulut İynemli birliğine teslim oldu. Aras Bulut İynemli'nin askerlik fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli asker oldu! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı

İstanbullu Gelin'in Osman'ı Güven Murat Akpınar, bedelli askerlik yapan ünlüler arasına katıldı.

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli asker oldu! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli asker oldu! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Futbolcular Gökhan Töre, Şener Özbayraklı ve İsmail Köybaşı / Ankara

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli asker oldu! Fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Necip Uysal / İstanbul Küçükçekmece

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