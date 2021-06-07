Çukur'un Sultan Koçovalı'sı Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızına bakın! Asla ortaya çıkmayan Melek annesinin tıpkısı...

Çukur'un Sultan Koçovalı'sı Perihan Savaş ve İbo Show ile ekranlara yeniden dönen İbrahim Tatlıses'in kızları olan Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi bilmiyor. Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan Melek Zübeyde Akkaş tüm bunların aksine gözlerden uzak büyüdü. 2008 yılında evlendiği Volkan Akkaş'tan Kemal Ali, Efe ve Zeynep Bal adında 3 çocuğu bulunan Melek Zübeyde Akkaş'ı görenler şaşırıyor. İşte İbrahim Tatlıses'in Çukur'un Sultan Ana'sı Perihan Savaş ile birlikteliğinden olan kızı Melek Zübeyde Akkaş...

07.06.2021 18:35 - Son Güncelleme: 07.06.2021 18:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





