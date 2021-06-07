Çukur'un Sultan Koçovalı'sı Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızına bakın! Asla ortaya çıkmayan Melek annesinin tıpkısı...
Çukur'un Sultan Koçovalı'sı Perihan Savaş ve İbo Show ile ekranlara yeniden dönen İbrahim Tatlıses'in kızları olan Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi bilmiyor. Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan Melek Zübeyde Akkaş tüm bunların aksine gözlerden uzak büyüdü. 2008 yılında evlendiği Volkan Akkaş'tan Kemal Ali, Efe ve Zeynep Bal adında 3 çocuğu bulunan Melek Zübeyde Akkaş'ı görenler şaşırıyor. İşte İbrahim Tatlıses'in Çukur'un Sultan Ana'sı Perihan Savaş ile birlikteliğinden olan kızı Melek Zübeyde Akkaş...
07.06.2021 18:35
- Son Güncelleme: 07.06.2021 18:39
Çukur'un Sultan Koçovalı'sı Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızına bakın! Asla ortaya çıkmayan Melek annesinin tıpkısı...
İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde Akkaş kameralardan her zaman uzak durdu.
İyi bir eğitim alan Melek Zübeyde Akkaş'ın mezuniyet töreninde bir araya gelen İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş ile çekilen fotoğrafları o dönem magazin gündemine bomba gibi düşmüş. Melek Zübeyde Akkaş'ın güzelliği konuşulmuştu.
İbrahim Tatlıses 1979'da "Kara Yazma" filminde tanıştığı Perihan Savaş'a gönlünü kaptırmış bu aşkın magazin sayfalarına yansıması üzerine Adalet Durak boşanma davası açarak Tatlıses'le yollarını ayırmıştı.
Perihan Savaş'dan kızı Melek Zübeyde dünyaya gelen ünlü türkücü bu ilişkisini 1983'te evlilikle sonuçlandırmadan noktalamıştı. Ardından hayatına yine film setinde tanıştığı Derya Tuna girdi.