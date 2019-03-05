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Çukur'un Sultan Ana'sı Perihan Savaş'ın olay aşkı 'Bu evlilik bitmezse canıma kıyarım'

Çukur dizisinde canlandırdığı Sultan Ana karakteri ile ekranlar boy gösteren Perihan Savaş dizde deyimi yerindeyse ailesi için etrafındakiler kök söktürüyor. Peki Perihan Savaş'ın olay aşkını biliyor muydunuz? Birazdan okuyacaklarınıza çok şaşıracaksınız.

05.03.2019 17:25 - Son Güncelleme: 05.03.2019 17:28
Çukur'un Sultan Ana'sı Perihan Savaş'ın olay aşkı 'Bu evlilik bitmezse canıma kıyarım'

Çukur dizisinin herkese kök söktüren Sultan Ana'sı Perihan Savaş, oyunculuğu ile herkes büyülüyor. İdris Koçovalı'nın eşi olan Perihan Savaş gerçek hayatta akıllara durgunluk veren bir evlilik yaptı. Hemde 13 yaşında! İşte Perihan Savaş'ın ağzından o hikaye.

Çukur'un Sultan Ana'sı Perihan Savaş'ın olay aşkı 'Bu evlilik bitmezse canıma kıyarım'

KUŞUM AYDIN-TÜLAY ÇAKIR

Çukur'un Sultan Ana'sı Perihan Savaş'ın olay aşkı 'Bu evlilik bitmezse canıma kıyarım'

Verdiği bir röportajda beş yıllık bir birlikteliğin ardından evlendiğini belirten Kuşum Aydın, ''Neden gizlice evlendin?'' sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

Çukur'un Sultan Ana'sı Perihan Savaş'ın olay aşkı 'Bu evlilik bitmezse canıma kıyarım'

''Benim aşk hayatımla kimse ilgilenmedi. Bazı şeylerimi çok güzel kamufle edebiliyorum. Mesela anneannem Allah rahmet eylesin televizyonda röportajı yapılmış bir kişi olmasına rağmen anneannemin de, babamın da cenazesini saklayabildim basından. Bir takım şeyleri saklıyorum.

Ben gece hayatını çok seven, gezen biri değilim. Hayatımda hiç içki içmedim. Onun için gezdiğim, dağıttığım ortamlar da olmadı. Bunlarla da ilgilenmediler. Zaten her sabah televizyondaydım.''

Çukur'un Sultan Ana'sı Perihan Savaş'ın olay aşkı 'Bu evlilik bitmezse canıma kıyarım'

ASLI ENVER- BİRKAN SOKULLU

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