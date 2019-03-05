Çukur'un Sultan Ana'sı Perihan Savaş'ın olay aşkı 'Bu evlilik bitmezse canıma kıyarım'

''Benim aşk hayatımla kimse ilgilenmedi. Bazı şeylerimi çok güzel kamufle edebiliyorum. Mesela anneannem Allah rahmet eylesin televizyonda röportajı yapılmış bir kişi olmasına rağmen anneannemin de, babamın da cenazesini saklayabildim basından. Bir takım şeyleri saklıyorum.

Ben gece hayatını çok seven, gezen biri değilim. Hayatımda hiç içki içmedim. Onun için gezdiğim, dağıttığım ortamlar da olmadı. Bunlarla da ilgilenmediler. Zaten her sabah televizyondaydım.''