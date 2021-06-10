Çukur'un Şahram'ı Sarp Akkaya ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi! İşte 3 haftalık Kaan bebek...

Çukur'un Şahram'ı Sarp Akkaya ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi! Mayıs ortasında ilk bebekleri Kaan'ı kucaklarına alan ünlü çift, sosyal medya paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı Eurolig basketbol maçında evlenme teklif ettiği Sinem Yalçınkaya ile yine bir Fenerbaçe-Olimpiakos maçında evlenen oyuncu Sarp Akkaya'nın oğlu Kaan ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

10.06.2021 13:47 - Son Güncelleme: 10.06.2021 13:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





