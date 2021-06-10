Çukur'un Şahram'ı Sarp Akkaya ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi! İşte 3 haftalık Kaan bebek...
Çukur'un Şahram'ı Sarp Akkaya ilk kez oğlunun yüzünü gösterdi! Mayıs ortasında ilk bebekleri Kaan'ı kucaklarına alan ünlü çift, sosyal medya paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. İşte Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı Eurolig basketbol maçında evlenme teklif ettiği Sinem Yalçınkaya ile yine bir Fenerbaçe-Olimpiakos maçında evlenen oyuncu Sarp Akkaya'nın oğlu Kaan ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...
10.06.2021 13:47
- Son Güncelleme: 10.06.2021 13:47
Son olarak Çukur dizisinde Şahram karakterine hayat veren oyuncu Sarp Akkaya oğlu Kaan'ın yüzünü ilk kez gösterdi.
Oyuncu Sarp Akkaya Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynadığı Eurolig basketbol maçında evlenme teklif ettiği Sinem Yalçınkaya ile yine bir Fenerbaçe-Olimpiakos maçında evlenmişti.2017 yılında dünayevine giren çift ilk çocuklarını kucağına aldı.
Geçtiğimiz ay anne olmanın sevincini yaşayan Sinem Yalçınkaya, bebeği ile fotoğrafını paylaştı.
Yalçınkaya, doğum sonrası hastane odasında eşi ve oğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.
İşte Sarp Akkaya'nın oğlu Kaan ve sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...