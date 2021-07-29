Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’den bikini şov! Sıfır makyaj objektif karşısına geçti sosyal medya sallandı
Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den bikini şov! Son olarak Çukur'da Efsun karakterini canlandıran Damla Sönmez, şimdilerde dijital platformda yayınlanan Saygı dizisi ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni projesi için objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Instagram paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisine toplayan Sönmez, son olarak beyaz bikinisi ile verdiği bir pozu yayınladı. Sıfır makyaj poz veren oyuncu, doğal güzelliği ile hayranlarından tam not alırken bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. İşte Damla Sönmez'in o paylaşımı...
29.07.2021 18:28
- Son Güncelleme: 29.07.2021 18:28
Ünlü oyuncu Damla Sönmez, son olarak Çukur dizisinde can verdiği Efsun karakteri ile izleyiciyle buluşmuştu. Şimdilerde dijital platformda yayınlanan Saygı dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Sönmez, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.
Damla Sönmez, beyaz bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.