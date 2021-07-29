Vav TV İzle
Haberler Magazin Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’den bikini şov! Sıfır makyaj objektif karşısına geçti sosyal medya sallandı

Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’den bikini şov! Sıfır makyaj objektif karşısına geçti sosyal medya sallandı

Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'den bikini şov! Son olarak Çukur'da Efsun karakterini canlandıran Damla Sönmez, şimdilerde dijital platformda yayınlanan Saygı dizisi ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni projesi için objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Instagram paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisine toplayan Sönmez, son olarak beyaz bikinisi ile verdiği bir pozu yayınladı. Sıfır makyaj poz veren oyuncu, doğal güzelliği ile hayranlarından tam not alırken bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. İşte Damla Sönmez'in o paylaşımı...

29.07.2021 18:28 - Son Güncelleme: 29.07.2021 18:28
Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’den bikini şov! Sıfır makyaj objektif karşısına geçti sosyal medya sallandı

Ünlü oyuncu Damla Sönmez, son olarak Çukur dizisinde can verdiği Efsun karakteri ile izleyiciyle buluşmuştu. Şimdilerde dijital platformda yayınlanan Saygı dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Sönmez, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’den bikini şov! Sıfır makyaj objektif karşısına geçti sosyal medya sallandı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, Instagram sayfasında yayınladığı son fotoğrafla yine çok konuşuldu.

Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’den bikini şov! Sıfır makyaj objektif karşısına geçti sosyal medya sallandı

Damla Sönmez, beyaz bikinisi ile verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’den bikini şov! Sıfır makyaj objektif karşısına geçti sosyal medya sallandı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Çukur’un Efsun’u Damla Sönmez’den bikini şov! Sıfır makyaj objektif karşısına geçti sosyal medya sallandı

Sıfır makyaj objektif karşısına geçen oyuncu, doğal güzelliği ile takipçilerinden tam not aldı. Sönmez için "Güzellik diye buna derim!", "Her zamankinden daha güzel" yorumları yapıldı.