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Çukur'un Cumali'si Necip Memilli'nin yeni sevgilisi ve işi herkesi şaşırttı! İşte Necip Memilli'nin sevgilisi

Çukur dizisindeki Cumali karakteri ile dikkat çeken ünlü oyuncu Necip Memilli yeni sevgilisiyle aşkını Instagram hesabından ilan etti. Çukur'da Yamaç'ın abisi karakteri ile milyonları kendisine hayran bırakan Necip Memilli, sevgilisi ile Roma'dan bir kare paylaştı. Yılbaşını Roma'da geçiren çiçeği burnunda çift, magazin gündemine bomba gibi düştü. 39 yaşındaki Necip Memilli'nin sevgilisi işi ile dikkat çekti. Memilli, genellikle sanat ve spor camiasından tanınmış kişilerle isimleri anılan ünlülerin aksine bambaşka bir işte çalışan sevgilisiyle sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Çukur'un Cumali'si Necip Memilli'nin yeni sevgilisi...

16.01.2020 16:58 - Son Güncelleme: 16.01.2020 17:21
Çukur'un Cumali'si Necip Memilli'nin yeni sevgilisi ve işi herkesi şaşırttı! İşte Necip Memilli'nin sevgilisi

İŞİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Çukur dizisinde Cumali karakterine hayat veren 39 yaşındaki Necip Memilli, Instagram hesabından yeni sevgilisi ile aşkını ilan etti. Necip Memilli, bir süredir mücevher ve saat editörü Didem Dayıcıoğlu ile aşk yaşıyor. İşte Çukur oyuncusu ve sevgilisinin aşk pozu...

Çukur'un Cumali'si Necip Memilli'nin yeni sevgilisi ve işi herkesi şaşırttı! İşte Necip Memilli'nin sevgilisi

ÇAĞLA ŞIKEL VE SEVGİLİSİ AYDIN GÜRHAN

Çukur'un Cumali'si Necip Memilli'nin yeni sevgilisi ve işi herkesi şaşırttı! İşte Necip Memilli'nin sevgilisi
Çukur'un Cumali'si Necip Memilli'nin yeni sevgilisi ve işi herkesi şaşırttı! İşte Necip Memilli'nin sevgilisi
Çukur'un Cumali'si Necip Memilli'nin yeni sevgilisi ve işi herkesi şaşırttı! İşte Necip Memilli'nin sevgilisi

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