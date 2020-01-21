Çukur'un Cumali'si Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu'dan yıldırım hızında evlilik!

YILDIRIM HIZINDA EVLİLİK!

Çukur dizisinde Cumali karakterine hayat veren 39 yaşındaki Necip Memili, Instagram hesabından yeni sevgilisi ile aşkını ilan etti. Necip Memili, bir süredir mücevher ve saat editörü Didem Dayıcıoğlu ile aşk yaşadığının ortaya çıkmasının ardından çok geçmeden şaşırtan evlilik kafaları karıştırdı.