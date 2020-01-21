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Çukur'un Cumali'si Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu'dan yıldırım hızında evlilik!

Çukur dizisindeki Cumali karakteri ile dikkat çeken ünlü oyuncu Necip Memili, Didem Dayıcıoğlu ile Paris'te çekildiği fotoğrafları geçtiğimiz günlerde yayınlayarak aşkını ilan etmişti. Çukur dizisinde Yamaç'ın abisi Cumali karakterine hayat veren 39 yaşındaki Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu aşkı henüz magazin gündemine yeni düşmüşken çift, önceki akşam evlendi. Yıldırım hızında gerçekleşen evliliği Defne Samyeli Instagram hesabından duyurdu. İşte Çukur'un Cumali'si ve eşi...

21.01.2020 09:24 - Son Güncelleme: 21.01.2020 09:24
Çukur'un Cumali'si Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu'dan yıldırım hızında evlilik!

YILDIRIM HIZINDA EVLİLİK!

Çukur dizisinde Cumali karakterine hayat veren 39 yaşındaki Necip Memili, Instagram hesabından yeni sevgilisi ile aşkını ilan etti. Necip Memili, bir süredir mücevher ve saat editörü Didem Dayıcıoğlu ile aşk yaşadığının ortaya çıkmasının ardından çok geçmeden şaşırtan evlilik kafaları karıştırdı.

Çukur'un Cumali'si Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu'dan yıldırım hızında evlilik!

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Cumali karakterini oynayan Necip Memili, dün yakın dostlarının katıldığı törenle evlendi. Bir süredir birlikte olduğumücevher ve saat editörü Didem Dayıcıoğlu ile evlenen Memili'yi oyuncu arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Çukur'un Cumali'si Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu'dan yıldırım hızında evlilik!

MUTLU HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Ortaköy'de bir oteldeki nikah törenine çiftin yakın dostları Defne Samyeli, Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu ve Caner Cindoruk da katıldı. Defne Samyeli nikahtan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Çukur'un Cumali'si Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu'dan yıldırım hızında evlilik!

Necip Memili evlilik haberini çekilen bir fotoğrafla duyururken altına "bir ömre bedel" notunu yazdı. Nikaha katılan Caner Cindoruk ise törende çekilen fotoğrafları "Gülümsemeyi unutmayın sakın, bir ömür" notuyla paylaştı.

Çukur'un Cumali'si Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu'dan yıldırım hızında evlilik!

DİDEM HAMİLE Mİ?

TV 100'ün ulaştığı bilgilere göre Didem Dayıcıoğlu 1 aylık hamile. Bebekleri olacağını öğrenen çift anında nikah masasına oturma kararı aldı. Ancak çiftten konu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

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