Çukur'un Cumali'si Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu'dan yıldırım hızında evlilik!
Çukur dizisindeki Cumali karakteri ile dikkat çeken ünlü oyuncu Necip Memili, Didem Dayıcıoğlu ile Paris'te çekildiği fotoğrafları geçtiğimiz günlerde yayınlayarak aşkını ilan etmişti. Çukur dizisinde Yamaç'ın abisi Cumali karakterine hayat veren 39 yaşındaki Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu aşkı henüz magazin gündemine yeni düşmüşken çift, önceki akşam evlendi. Yıldırım hızında gerçekleşen evliliği Defne Samyeli Instagram hesabından duyurdu. İşte Çukur'un Cumali'si ve eşi...
YILDIRIM HIZINDA EVLİLİK!
Çukur dizisinde Cumali karakterine hayat veren 39 yaşındaki Necip Memili, Instagram hesabından yeni sevgilisi ile aşkını ilan etti. Necip Memili, bir süredir mücevher ve saat editörü Didem Dayıcıoğlu ile aşk yaşadığının ortaya çıkmasının ardından çok geçmeden şaşırtan evlilik kafaları karıştırdı.