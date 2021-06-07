Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ 'güzellik anneden' dedirtti! İşte ekran macerası 8 yaşında başlayan İrem Altuğ'un annesi Canan Altuğ...

Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ'un annesi Canan Altuğ'u gören hayran kaldı! Çukur dizisi final bölümü fragmanında Yamaç ve Ayşe'nin cenazeleri kafaları karıştırdı. Törenin gerçek olup olmadığı merak konusu olurken dizinin oyuncusu İrem Altuğ'un özel hayatı da hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Ekran macerası 8 yaşında başlayan Altuğ, 15 Eylül 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1988 yılında henüz ilkokuldayken bir derginin düzenlediği reklam yıldızı yarışmasında 7-12 yaş grubu içinde birinci olan ve kariyerinde ilk adımı atan İrem Altuğ, oyunculuğu kadar güler yüzlülüğü ve güzelliği ile de dikkat çekiyor. Oyuncunun bu özelliği ise annesi Canan Hanım'dan geliyor. İşte sosyal medya gündeminde çok konuşulanlar arasına giren Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ ve güzeller güzeli annesi...

07.06.2021 19:15 - Son Güncelleme: 07.06.2021 19:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





