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Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ 'güzellik anneden' dedirtti! İşte ekran macerası 8 yaşında başlayan İrem Altuğ'un annesi Canan Altuğ...

Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ'un annesi Canan Altuğ'u gören hayran kaldı! Çukur dizisi final bölümü fragmanında Yamaç ve Ayşe'nin cenazeleri kafaları karıştırdı. Törenin gerçek olup olmadığı merak konusu olurken dizinin oyuncusu İrem Altuğ'un özel hayatı da hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor. Ekran macerası 8 yaşında başlayan Altuğ, 15 Eylül 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1988 yılında henüz ilkokuldayken bir derginin düzenlediği reklam yıldızı yarışmasında 7-12 yaş grubu içinde birinci olan ve kariyerinde ilk adımı atan İrem Altuğ, oyunculuğu kadar güler yüzlülüğü ve güzelliği ile de dikkat çekiyor. Oyuncunun bu özelliği ise annesi Canan Hanım'dan geliyor. İşte sosyal medya gündeminde çok konuşulanlar arasına giren Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ ve güzeller güzeli annesi...

07.06.2021 19:15 - Son Güncelleme: 07.06.2021 19:20
Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ 'güzellik anneden' dedirtti! İşte ekran macerası 8 yaşında başlayan İrem Altuğ'un annesi Canan Altuğ...

Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ 'güzellik anneden' dedirtti! Ekran macerası 8 yaşında başlayan İrem Altuğ, son olarak Çukur dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteri ile izleyici karşısına çıktı.

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Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ 'güzellik anneden' dedirtti! İşte ekran macerası 8 yaşında başlayan İrem Altuğ'un annesi Canan Altuğ...

Çukur final bölümü fragmanında düzenlenen cenaze töreni ile dikkat çeken İrem Altuğ'un dizide ölüp ölmeyeceği merak konusu...

Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ 'güzellik anneden' dedirtti! İşte ekran macerası 8 yaşında başlayan İrem Altuğ'un annesi Canan Altuğ...

Kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren İrem Altuğ'un özel hayatı merak konusu oldu. 40 yaşındaki güzel oyuncunun annesini görenler ise, 'Güzellik anneden' diyor. İşte başta İrem Altuğ ve annesi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve anneleri...

Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ 'güzellik anneden' dedirtti! İşte ekran macerası 8 yaşında başlayan İrem Altuğ'un annesi Canan Altuğ...

EZGİ EYÜBOĞLU VE ANNESİ

Oya Eyüboğlu

Çukur'un Ayşe'si İrem Altuğ 'güzellik anneden' dedirtti! İşte ekran macerası 8 yaşında başlayan İrem Altuğ'un annesi Canan Altuğ...