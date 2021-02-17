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Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra ters köşe! Yeni işi “Yok artık” dedirtti

1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Hülya Avşar. Aşkları, tahtan inmesi ve daha birçok olayla gündeme gelen Hülya Avşar, eski sevgilisi Coşkun Sabah'ın itirafıyla yıllar öncesine götürmüştü. "Beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı Hülya!" diyen usta sanatçının itirafı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Coşkun Sabah o gün bugündür magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Son dönemde müzisyen kimliğinden çok polemik yaratan açıklamaları ile gündeme gelen Coşkun Sabah, arkadaşıyla beraber iyi gelir getireceğini düşündüğü yeni bir işe girdi.

17.02.2021 13:14 - Son Güncelleme: 17.02.2021 14:09
Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra ters köşe! Yeni işi “Yok artık” dedirtti

Son dönemde müzisyen kimliğinden çok tartışma yaratan açıklamaları ile gündeme gelen Coşkun Sabah, arkadaşıyla beraber iyi gelir getireceğini düşündüğü bir işe girdi.

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Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra ters köşe! Yeni işi “Yok artık” dedirtti

Usta sanatçı Coşkun Sabah bir Youtube kanalının konuğu oldu.

Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra ters köşe! Yeni işi “Yok artık” dedirtti

Magazin Noteri'nin haberine göre; Coşkun Sabah, yumurta çiftliği kurduğunu açıklayarak, "Müziği bırakmıyorum, sadece iyi bir gelir getireceğini düşünerek bu işi yan bir iş olarak konuyu iyi bilen yakın bir arkadaşımla hayata geçirdik" dedi.

Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra ters köşe! Yeni işi “Yok artık” dedirtti

Çiftçilik belgesi de aldığını belirten 68 yaşındaki besteci ve söz yazarı, "Müzik sektörü her kriz ortamında. En büyük darbeyi alan sektör haline geldi. Deprem olur, acı yaşarız, afet olur müzik susar. Doğal bir şey elbette, yapılacak bir şey yok. Bu nedenle ben de iyi bir gelir kaynağı olacağını düşünerek arkadaşım Özkan Bey'in önerisiyle bu işe adım attım" şeklinde konuştu.

Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra ters köşe! Yeni işi “Yok artık” dedirtti

"TAVUKLARI SİGORTALADIK"
Sabah, "Günde 15 bin yumurta üretimi yapacak olan boş bir tesisi kiraladık ve yakında işler hale getiriyoruz. Yarka cinsi 15 bin tavuk birkaç gün içinde Eskişehir'deki çiftliğimize geliyor. Tavuklar riskli hayvanlar, sigortaladık" ifadelerini kullandı.