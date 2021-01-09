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Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra Avşar kızından ters köşe! Bakın ne yaptı

1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Hülya Avşar. Aşkları, tahtan inmesi ve daha birçok olayla gündeme gelen Hülya Avşar, eski sevgilisi Coşkun Sabah'ın itirafıyla yıllar öncesine götürmüştü. "Beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı Hülya!" diyen usta sanatçının itirafı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Hülya Avşar'a Coşkun Sabah'ın "Askere gittiğimde beni Tanju Çolak'la aldattı" açıklaması da soruldu. Hülya Avşar bakın ne cevap verdi.

09.01.2021 12:34 - Son Güncelleme: 09.01.2021 12:51
Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra Avşar kızından ters köşe! Bakın ne yaptı

Yıllar sonra dizi projesi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar'dan bomba açıklamalar. Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Sinema salonlarında iki bin 487 kişi tarafından izlenen otobiyografik filmi 'Selfi'nin bazı TV kanallarınca 'Açık görüntüler var' şeklinde değerlendirildiğini söyleyen 57 yaşındaki oyuncu Hülya Avşar, bu duruma tepki gösterdi.

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Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra Avşar kızından ters köşe! Bakın ne yaptı

Hülya Avşar'a Coşkun Sabah'ın "Askere gittiğimde beni Tanju Çolak'la aldattı" açıklaması da soruldu. Hülya Avşar bakın ne cevap verdi!

Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra Avşar kızından ters köşe! Bakın ne yaptı

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Ünlü sanatçı, bir kafenin önünde kahve içerek ayaküstü toplantı yaptı.

Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra Avşar kızından ters köşe! Bakın ne yaptı

Milliyet'in haberine göre; Dijital platformlar sayesinde Z kuşağının kendilerini tanımaya başladığını belirten Hülya Avşar, "Dijital, bizi yeni kuşağa tanıtıyor o çok önemli. Ben bayağı yatay geçiş yaptım bu işe" dedi.

Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra Avşar kızından ters köşe! Bakın ne yaptı

Avşar, "Dijital platformlar bence çok iyi oldu. Sinema filmleri ve diziler, aynı tip hikayelerle gidiyordu. Şimdi bütün oyuncular kendilerine iş buldular, eskiden iş bulmak zordu. Beni dijitalin bu kısmı çok sevindiriyor. Özellikle bizim dönemin insanları eskisinden çok daha iyi değerlendiriliyor" şeklinde konuştu.

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