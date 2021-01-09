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Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra Avşar kızından ters köşe! Bakın ne yaptı

1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Hülya Avşar. Aşkları, tahtan inmesi ve daha birçok olayla gündeme gelen Hülya Avşar, eski sevgilisi Coşkun Sabah'ın itirafıyla yıllar öncesine götürmüştü. "Beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı Hülya!" diyen usta sanatçının itirafı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Hülya Avşar'a Coşkun Sabah'ın "Askere gittiğimde beni Tanju Çolak'la aldattı" açıklaması da soruldu. Hülya Avşar bakın ne cevap verdi.

09.01.2021 12:34 - Son Güncelleme: 09.01.2021 12:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





