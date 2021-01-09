Coşkun Sabah'ın 'Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı' yasak aşk itirafından sonra Avşar kızından ters köşe! Bakın ne yaptı
1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Hülya Avşar. Aşkları, tahtan inmesi ve daha birçok olayla gündeme gelen Hülya Avşar, eski sevgilisi Coşkun Sabah'ın itirafıyla yıllar öncesine götürmüştü. "Beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı Hülya!" diyen usta sanatçının itirafı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Hülya Avşar'a Coşkun Sabah'ın "Askere gittiğimde beni Tanju Çolak'la aldattı" açıklaması da soruldu. Hülya Avşar bakın ne cevap verdi.
Yıllar sonra dizi projesi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar'dan bomba açıklamalar. Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Sinema salonlarında iki bin 487 kişi tarafından izlenen otobiyografik filmi 'Selfi'nin bazı TV kanallarınca 'Açık görüntüler var' şeklinde değerlendirildiğini söyleyen 57 yaşındaki oyuncu Hülya Avşar, bu duruma tepki gösterdi.
Avşar, "Dijital platformlar bence çok iyi oldu. Sinema filmleri ve diziler, aynı tip hikayelerle gidiyordu. Şimdi bütün oyuncular kendilerine iş buldular, eskiden iş bulmak zordu. Beni dijitalin bu kısmı çok sevindiriyor. Özellikle bizim dönemin insanları eskisinden çok daha iyi değerlendiriliyor" şeklinde konuştu.