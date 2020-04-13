Haberler Galeri Magazin Corona virüsü yenen Tom Hanks ilk kez ekranda! İşte Tom Hanks'in son hali...

Corona virüsü yenen Tom Hanks ilk kez ekranda! İşte Tom Hanks'in son hali...

Corona virüse yakalandıktan sonra iyileştiğini duyuran Tom Hanks ilk kez ekrana çıktı. ABD'de NBC kanalında yayınlanan Saturday Night Live (SNL) adlı komedi programı telefonferans uygulaması Zoom kullanılarak evlerden yapıldı. Programın sunuculuğunu sürpriz bir şekilde, corona virüsü yenen ünlü aktör Tom Hanks yaptı. 63 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, şovun yapımcılarına teşekkür ederek, 11 Mart'tan bu yana ilk kez eşofman dışında bir giysi giydiğini söyledi.

13.04.2020 09:44 - Son Güncelleme: 13.04.2020 09:59
Corona virüsü yenen Tom Hanks ilk kez ekranda! İşte Tom Hanks'in son hali...

Corona virüse yakalandıktan sonra iyileştiğini duyuran Tom Hanks ilk kez ekrana çıktı. ABD'de NBC kanalında yayınlanan Saturday Night Live (SNL) adlı komedi programı telefonferans uygulaması Zoom kullanılarak evlerden yapıldı. Programın sunuculuğunu sürpriz bir şekilde, corona virüsü yenen ünlü aktör Tom Hanks yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Corona virüsü yenen Tom Hanks ilk kez ekranda! İşte Tom Hanks'in son hali...

63 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, şovun yapımcılarına teşekkür ederek, "Evden program sunmak biraz garip" ifadesini kullandı.

Eşinin ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Hanks, 11 Mart'tan bu yana ilk kez eşofman dışında bir giysi giydiğini söyledi.

Corona virüsü yenen Tom Hanks ilk kez ekranda! İşte Tom Hanks'in son hali...

Elvis Presley'nin hayatını anlatan filmin çekimleri için Avustralya'da bulunduğu esnada eşi Rita Wilson'la birlikte corona virüse yakalanan ve sosyal medyadan durumunu açıklayan Hanks, TV programındaki konuşmasında, virüse hakkında şöyle konuştu:

Corona virüsü yenen Tom Hanks ilk kez ekranda! İşte Tom Hanks'in son hali...

"Corona virüs konusunda madendeki kanarya gibiydim, teşhis konduktan sonra her zamankinden daha fazla Amerika'nın babası gibiydim. Kimse beni uzun süre etrafında istemiyordu, insanları huzursuz ediyordum."

Corona virüsü yenen Tom Hanks ilk kez ekranda! İşte Tom Hanks'in son hali...

Hanks açıklamalarında Avustralya ve ABD'deki sağlık hizmeti farkı hakkında da esprili yorumlarda bulundu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Serenay Sarıkaya'nın eski halini görenler tanımakta güçlük çekiyor! 'Demek sen de doğal değilsin'
Serenay Sarıkaya'nın eski halini görenler tanımakta güçlük çekiyor! 'Demek sen de doğal değilsin'