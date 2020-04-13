Corona virüsü yenen Tom Hanks ilk kez ekranda! İşte Tom Hanks'in son hali...
Corona virüse yakalandıktan sonra iyileştiğini duyuran Tom Hanks ilk kez ekrana çıktı. ABD'de NBC kanalında yayınlanan Saturday Night Live (SNL) adlı komedi programı telefonferans uygulaması Zoom kullanılarak evlerden yapıldı. Programın sunuculuğunu sürpriz bir şekilde, corona virüsü yenen ünlü aktör Tom Hanks yaptı. 63 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, şovun yapımcılarına teşekkür ederek, 11 Mart'tan bu yana ilk kez eşofman dışında bir giysi giydiğini söyledi.
13.04.2020 09:44
- Son Güncelleme: 13.04.2020 09:59
Corona virüse yakalandıktan sonra iyileştiğini duyuran Tom Hanks ilk kez ekrana çıktı. ABD'de NBC kanalında yayınlanan Saturday Night Live (SNL) adlı komedi programı telefonferans uygulaması Zoom kullanılarak evlerden yapıldı. Programın sunuculuğunu sürpriz bir şekilde, corona virüsü yenen ünlü aktör Tom Hanks yaptı.
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