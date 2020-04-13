Corona virüsü yenen Tom Hanks ilk kez ekranda! İşte Tom Hanks'in son hali...

63 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, şovun yapımcılarına teşekkür ederek, "Evden program sunmak biraz garip" ifadesini kullandı.

Eşinin ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Hanks, 11 Mart'tan bu yana ilk kez eşofman dışında bir giysi giydiğini söyledi.