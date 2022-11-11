Çöp Adam dizisi bakın kimin hayatı! Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden bir dizi daha! Yalı Çapkını’ndan sonra Çöp Adam da gerçek hikaye çıktı!

Star TV ekranlarının yeni dizİSİ Çöp Adam için heyecanlı geri sayım başladı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı dizinin ilk tanıtımı da yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden ekranlara uyarlanan dizi yine saplantılı bir aşk hikayesini ele alıyor. İşte Çöp Adam dizisi hakkında detaylar...