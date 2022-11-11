Çöp Adam dizisi bakın kimin hayatı! Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden bir dizi daha! Yalı Çapkını'ndan sonra Çöp Adam da gerçek hikaye çıktı!
STAR TV ekranlarının yeni dizisi olarak ekranlara gelecek Çöp Adam için geri sayım sürüyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı dizinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayeleri ekrana gelirken Çöp Adam dizisi de Budayıcıoğlu'na ait hikaye olduğu ortaya çıktı. Dizinin konusu, oyuncuları merak edilirken hangi kitaptan uyarlama olduğu da merak edildi. İşte Çöp Adam dizisi hakkında bilinmeyenler...
Star TV ekranlarının yeni dizİSİ Çöp Adam için heyecanlı geri sayım başladı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı dizinin ilk tanıtımı da yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden ekranlara uyarlanan dizi yine saplantılı bir aşk hikayesini ele alıyor. İşte Çöp Adam dizisi hakkında detaylar...
ÇÖP ADAM HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?
Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayeleri ekrana gelmeye devam ederken Çöp Adam dizisi de Budayıcıoğlu'na ait bir hikayedir. Dizi Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınırken Budayıcıoğlu'ndan izin alınarak senaryo hazırlanıyor.
ÇÖP ADAM HİKAYESİ GERÇEK Mİ?
Hastalarının hikayelerini kitap yapan Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu dizi sektörüne de yeni bir ses getirdi. Budayıcıoğlu'nun kitabından alınan hikaye üzerinde değişiklik yapılarak ekranlarda yer alacak. Çöp Adam dizisi yakında Star TV'de izleyicileri ile buluşacak.
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizi, 23 Kasım 2022 Çarşamba akşamı ilk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.