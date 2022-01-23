'Çolak Ağa' diziye girdi! Bir Zamanlar Çukurova'da deprem etkisi! Ünlü oyuncu Altan Gördüm meğerse...

'Çolak Ağa' Bir Zamanlar Çukurova'ya girdi. atv'nin heyecanla izlenen disizi Bir Zamanlar Çukurova sürprizlerine devam ediyor. 3,5 yıldır reytingleri zorlayan başarılı diziye son olarak Ünlü oyuncu Altan Gördüm dahil oldu.