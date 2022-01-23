'Çolak Ağa' diziye girdi! Bir Zamanlar Çukurova'da deprem etkisi! Ünlü oyuncu Altan Gördüm meğerse...
Yamanlar'ın düşmanı 'Çolak Ağa' diziye girdi! atv'nin heyecanla izlenen disizi Bir Zamanlar Çukurova sürprizlerine devam ediyor. 3,5 yıldır reytingleri zorlayan başarılı diziye son olarak Ünlü oyuncu Altan Gördüm dahil oldu. Haşmet Çolak (Çolak Ağa) karakteriyle diziye dahil olan Altan Gördüm'ün özel hayatı da merak konusu oldu. İşte diziden çarpıcı detaylar ve ünlü oyuncu hakkında merak edilenler...
23.01.2022 22:53
- Son Güncelleme: 23.01.2022 23:51
'Çolak Ağa' Bir Zamanlar Çukurova'ya girdi. atv'nin heyecanla izlenen disizi Bir Zamanlar Çukurova sürprizlerine devam ediyor. 3,5 yıldır reytingleri zorlayan başarılı diziye son olarak Ünlü oyuncu Altan Gördüm dahil oldu.
ÇOLAK AĞA TOPRAKLARI GERİ ALMAYA GELDİ
Dizide sön bölümde yaşananlara göre yirmi yılını hapiste geçiren toprak ağası Haşmet Çolak, memleketi Çukurova'ya döner. Şimdi Haşmet Çolak için hem topraklarını hem itibarını geri alma zamanıdır. Yamanlarla geçmişe dayalı husumeti olan Çolak Ağa, hedefine Çukurova'nın hanımağası Züleyha'yı alır.
ALTAN GÖRDÜM MERAK KONUSU OLDU
Haşmet Çolak (Çolak Ağa) karakteriyle diziye dahil olan Altan Gördüm'ün özel hayatı da merak konusu oldu.