"Çok güzel idare ettik aslında ama baya da yıprandık" Bergüzar Korel merak edilen o konuya sonunda açıklık getirdi! Halit Ergenç'in eşi...

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Bergüzar Korel... Bir dijital platform için imaj değişikliğine gidip sapsarı saçlarıyla karşımıza çıkan, 8 ayda 20 kilo veren Korel'in bir meme küçültme operasyonu geçirdiği ortaya çıkmıştı. Son haliyle Sinem Kobal'a çok benzetilen Korel yine bir değişime imza atarak imaj yenilemişti. Korel'den, bu kadar sık imaj değiştirmesine dair ilk açıklama geldi. İşte detaylar...