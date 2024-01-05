"Çok güzel idare ettik aslında ama baya da yıprandık" Bergüzar Korel merak edilen o konuya sonunda açıklık getirdi! Halit Ergenç'in eşi...

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri Bergüzar Korel... Bir dijital platform için imaj değişikliğine gidip sapsarı saçlarıyla karşımıza çıkan, 8 ayda 20 kilo veren Korel'in bir meme küçültme operasyonu geçirdiği ortaya çıkmıştı. Son haliyle Sinem Kobal'a çok benzetilen Korel yine bir değişime imza atarak imaj yenilemişti. Korel'den, bu kadar sık imaj değiştirmesine dair ilk açıklama geldi. İşte detaylar...
Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kariyeri ve güzelliği ile göz dolduran Korel, sık sık imaj tazeliyor.
Yıllar önce İngiltere'ye yerleşen Bergüzar Korel, iş için türkiye'ye sık sık gelmeye başladı. Diğer iki hamileliğinde de olduğu gibi kızı Leyla doğduktan sonra da hızla kilo veren Korel, eski haline geri döndü.
8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo vererek iğne ipliğe dönen Korel aynı zamanda göğüs küçültme ameliyatı da geçirdi. Son haline beğeni yağınca Korel paylaşımlarını artırmıştı. Sarı saçlı haline henüz alışılmadan Bergüzar Korel bir kez daha imajını değiştirmişti.