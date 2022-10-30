Çok Güzel Hareketler’in ünlü oyuncusu Atakan Çelik meğer kaşla göz arasında evlenmiş! ’Bu foto 2009 yılından...’ 5 yıllık evli çift paylaşımlarıyla mest etti

Çok Güzel Hareketler 2'den Atakan Çelik'in 5 yıllık evli olduğunu duyan şoke oldu. BKM Mutfak imzalı ve 2019 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Yılmaz Erdoğan'ın ardından Eser Yenenler'in sunuculuğunda devam ediyor.