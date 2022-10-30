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Haberler Magazin Çok Güzel Hareketler'in ünlü oyuncusu Atakan Çelik meğer kaşla göz arasında evlenmiş! 'Bu foto 2009 yılından...' 5 yıllık evli çift paylaşımlarıyla mest etti

Çok Güzel Hareketler'in ünlü oyuncusu Atakan Çelik meğer kaşla göz arasında evlenmiş! 'Bu foto 2009 yılından...' 5 yıllık evli çift paylaşımlarıyla mest etti

Star TV ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2'nin ünlü oyuncusu Atakan Çelik meğer 5 yıllık evliymiş! Duyan şaştı kaldı. Sosyal medya hesabından sık sık eşi ile fotoğraflarını paylayan Çelik'e beğeni ve yorum yağdı. Eşi Zeynep Mızrak güzelliği ile mest ederken çiftin fotoğrafları merak konusu oldu. İşte 32 yaşındaki ünlü ismin İnstagram'daki çok konuşulan o paylaşımları...

30.10.2022 16:08 - Son Güncelleme: 30.10.2022 16:08
Çok Güzel Hareketler’in ünlü oyuncusu Atakan Çelik meğer kaşla göz arasında evlenmiş! ’Bu foto 2009 yılından...’ 5 yıllık evli çift paylaşımlarıyla mest etti

Çok Güzel Hareketler 2'den Atakan Çelik'in 5 yıllık evli olduğunu duyan şoke oldu. BKM Mutfak imzalı ve 2019 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Yılmaz Erdoğan'ın ardından Eser Yenenler'in sunuculuğunda devam ediyor.

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Çok Güzel Hareketler’in ünlü oyuncusu Atakan Çelik meğer kaşla göz arasında evlenmiş! ’Bu foto 2009 yılından...’ 5 yıllık evli çift paylaşımlarıyla mest etti

Mart ayından bu yaa Star TV'de yayınlanmayı sürdüren ÇGHB, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı.

Çok Güzel Hareketler’in ünlü oyuncusu Atakan Çelik meğer kaşla göz arasında evlenmiş! ’Bu foto 2009 yılından...’ 5 yıllık evli çift paylaşımlarıyla mest etti

Sevilen programında ünlü oyuncuları da özel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Oynadığı skeçlerle seyirciyi kahkahaya boğan Atakan Çelik hakkındaki o gerçek sosyal medyayı salladı.

Çok Güzel Hareketler’in ünlü oyuncusu Atakan Çelik meğer kaşla göz arasında evlenmiş! ’Bu foto 2009 yılından...’ 5 yıllık evli çift paylaşımlarıyla mest etti

BİR ÇOK KİŞİ BİLMİYORDU!

Atakan Çelik meğer 5 yıllık evliymiş. 3 Şubat 1990 doğumlu ünlü isim başarılı performansıyla Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyor.

Çok Güzel Hareketler’in ünlü oyuncusu Atakan Çelik meğer kaşla göz arasında evlenmiş! ’Bu foto 2009 yılından...’ 5 yıllık evli çift paylaşımlarıyla mest etti

Büyük ses getiren Organize İşler 2: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Bahadır karakterini canlandıran Çelik, 2017 yılında Zeynep Mızrak ile evlendi.

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