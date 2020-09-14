Çok Güzel Hareket Bunlar oyuncusu Zeynep Koçak'ı son haliyle tanımak imkansız! İşte Zeynep Koçak'ın değişimi
Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin, Şahin Irmak ve İbrahim Büyükak'ın da aralarında olduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak, son hali ile şaşırtıyor. Konya'lı olan 26 yaşındaki Zeynep Koçak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Geçirdiği estetik operasyonları ile bambaşka birisi haline dönüşen Zeynep Koçak'ın son halini görenler, 'Aynı kişi değil bence' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki inanılmaz değişimi...
14.09.2020 09:45
- Son Güncelleme: 14.09.2020 09:56
Çok Güzel Hareketler Bunlar programında boy gösteren Zeynep Koçak son görüntüsüyle şaşırttı. Zeynep Koçak aldığı bir kararla saçlarını kıvırcık yaptı ve rengini değiştirdi. Koçak değişimini Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla gösterdi. İşte Oğuzhan Koç'un da eski sevgilisi olan ve gündemden uzaklaşmayı tercih eden Zeynep Koçak'ın değişimi ve ünlülerin yıllar içindeki değişen halleri...
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