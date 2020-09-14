Çok Güzel Hareket Bunlar oyuncusu Zeynep Koçak'ı son haliyle tanımak imkansız! İşte Zeynep Koçak'ın değişimi

Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin, Şahin Irmak ve İbrahim Büyükak'ın da aralarında olduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak, son hali ile şaşırtıyor. Konya'lı olan 26 yaşındaki Zeynep Koçak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Geçirdiği estetik operasyonları ile bambaşka birisi haline dönüşen Zeynep Koçak'ın son halini görenler, 'Aynı kişi değil bence' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki inanılmaz değişimi...