RAMAZAN İMSAKİYE
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Çok genç yaşta anne olmuştu' Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın son hali görenleri hayrete düşürdü!

Türkiye'nin ünlü ses sanatçılarından biri olan 59 yaşındaki Safiye Soyman'ın kızını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Safiye Soyman kızı Ümran'ı 14 yaşındayken kucağına almış adeta birlikte büyümüşler.
Safiye Soyman, 1961 yılında Bolu'da Akpınar Mahallesinde bir gecekonduda doğmuştur. Babası bir hafız olan Safiye Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le on beş yıl evli kalmıştır. Evliliğin ilk üç senesi güzel geçtikten sonra eşinin kumar tutkusu aile bağlarını derinden sarsmaya başlamış ve eşinden gizli ortaokul sınavlarına hazırlanmıştır. Daktilo kurslarına gitmiş ve ortaokulu bitirir bitirmez, bu kez de lise bitirme sınavlarına hazırlanarak liseyi de bitirmiştir.

12.05.2020 11:23 - Son Güncelleme: 12.05.2020 11:23
14 yaşında anne olmuştu! Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın son hali şoke etti!

Safiye Soyman'ın kızı olduğunu öğrenenler şoke oldu. 59 yaşındaki Türk müziğinin en eğlenceli sanatçılarından biri olan Safiye Soyman'ın özel hayatı her zaman merak konusu oldu. İlk evliliğini 13 yaşında aile zoru ile yapan Safiye Soyman'ın bu evlilikten 2 çocuğu oldu. Uzun yıllardır Faik Öztürk ile birlikte olan ve magazin dünyasının komik çifti olarak tanınan ikiliden Safiye Soyman'ın kızı Ümran herkesi şoke etti. Safiye Soyman'ın kızı şu an 45, oğlu Harun ise 44 yaşında...

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14 yaşında anne olmuştu! Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın son hali şoke etti!

Genç anne olmanın avantajını yaşayan Safiye Soyman'ın kızı şimdilerde güzelliğiyle büyülüyor. Herkes Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın son halini merak eder oldu. Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ı görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Safiye Soyman'ın kızı Ümran olmak üzere ünlülerin çocukları.

14 yaşında anne olmuştu! Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın son hali şoke etti!

ARDA TURAN'IN OĞLU

Hamza Arda

14 yaşında anne olmuştu! Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın son hali şoke etti!
14 yaşında anne olmuştu! Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın son hali şoke etti!

ZAFER ERGİN VE KIZI

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