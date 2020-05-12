Çok genç yaşta anne olmuştu' Safiye Soyman'ın kızı Ümran'ın son hali görenleri hayrete düşürdü!

Safiye Soyman'ın kızı olduğunu öğrenenler şoke oldu. 59 yaşındaki Türk müziğinin en eğlenceli sanatçılarından biri olan Safiye Soyman'ın özel hayatı her zaman merak konusu oldu. İlk evliliğini 13 yaşında aile zoru ile yapan Safiye Soyman'ın bu evlilikten 2 çocuğu oldu. Uzun yıllardır Faik Öztürk ile birlikte olan ve magazin dünyasının komik çifti olarak tanınan ikiliden Safiye Soyman'ın kızı Ümran herkesi şoke etti. Safiye Soyman'ın kızı şu an 45, oğlu Harun ise 44 yaşında...