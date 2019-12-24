Çok çürük biri çıktı!' Sosyal medyaya bomba gibi düşen sözler! Özcan Deniz'in ilk eşinden...
Çok çürük biri çıktı!' Sosyal medyaya bomba gibi düşen sözler! Özcan Deniz'in ilk eşinden... İstanbullu Gelin dizisinde oynadığı Faruk karakteri ile gönüllerde taht kuran Özcan Deniz özel hayatı ile de gündeme geliyor. Özcan Deniz'in daha önce bir kere evlendiğini ve bu evliliğini kendinden yaşça büyük biriyle yaptığını biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşinin yaptığı açıklamalar da unutulmazlar arasında. Başta Özcan Deniz olmak üzere ünlülerin çok şaşıracağınız eski eşleri. Özcan Deniz 19 Mayıs 1972 yılında Ankara'da doğmuş, beş yaşına kadar Ankara'da yaşamıştır. Aslen Ağrılı Kürt kökenli olan Deniz, 1977 yılında ailesinin Aydın'a göç etmesiyle çocukluğu ve gençliğinin ilk yılları Aydın'da geçmiştir.
Geçtiğimiz yıl final yapan İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile o günlerin en fazla konuşulan isimlerinden biri olan Özcan Deniz gündemden bir türlü düşmüyor. Özcan Deniz. Feyza Aktan ile mutlu bir evliliğe adım atan ve oğlu Kuzey'i kucağına alan Özcan Deniz'in daha önce bir kere daha evlendiğini biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşini görüp, açıklamalarını okuyunca şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Şaşırmaya hazır olun. Ayrıca 47 yaşındaki Özcan Deniz'le evliliği beş ayda biten Feyza Aktan'ın kıskançlık yüzünden tedavi gördüğü iddia edildi. Aktan'ın; 'Eşimin Meryem Uzerli ve Aslı Enver'e olan hayranlığı beni mahvediyor' dediği konuşuldu.
ÇOK ÇÜRÜK BİRİ ÇIKTI!
İsyan eden eski eş, 'Benimle formalite icabı evlilik yaptıysa bu zamana kadar bana ne verdi? Özcan buraya gelsin, benimle helalleşsin' dedi. 'Özcan'ın bu kadar çürük çıkacağını bilmezdim. Kendisine yardım eden bir insanı arkadan vuran böyle bir insan olamaz' diyen Handan Deniz, ünlü şarkıcıya kızgınlığını şu sözlerle ifade etti:
SEVGİLİSİ MÜNİH'TEYDİ
'Özcan'ın bana verdiği para 40 Euro'yu bulmaz. Ben hem ona hem de Münih'teki sevgilisine maddi ve manevi olarak baktım. Sevgilisini bildiğimi ona söylediğimde, 'Bunu sana anlatanların Allah belasını versin' demişti. Zaten kızdığı zaman çok asabi oluyordu.' Özcan Deniz'in 'formalite evliliği' açıklamasına çok bozulduğunu vurgulayan Handan Hanım, 'Kendisine sormak istiyorum; o formalite olan evlilik için bana ne kadar ödemiş? Bunu bana bildirmek zorunda' şeklinde konuşmuştu.v