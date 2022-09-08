Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'inin son haline bakın! Hercai dizisiyle de hafızalara kazınmıştı görenler: "Cimcime küçük hanım olmuş"

"CİMCİME KÜÇÜK HANIM OLMUŞ"

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'inin son haline bakın! Hercai dizisiyle de hafızalara kazınmıştı Ebrar Demirbilek'i görenler, "Cimcime küçük hanım olmuş" , "Ne ara bu kadar büyüdün sen? yorumları yapıyor.