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Haberler Magazin Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'inin son haline bakın! Hercai dizisiyle de hafızalara kazınmıştı görenler: "Cimcime küçük hanım olmuş"

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'inin son haline bakın! Hercai dizisiyle de hafızalara kazınmıştı görenler: "Cimcime küçük hanım olmuş"

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'inin son haline bakın! Hercai dizisiyle de hafızalara kazınmıştı Ebrar Demirbilek'i şimdi görenler, "Cimcime kocaman olmuş" , "Ne ara bu kadar büyüdün sen?" yorumları yapıyor. Çocuktan Al Haberi adlı programın minik yıldızlarından biriydi Ebrar Demirbilek... Daha sonra Hercai dizisinde gördük minik oyuncuyu... Şimdilerde 8 yaşında olan Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek lakaplı Ebrar Demirbilek'in Instagram'daki pozlarını görenler şaştı kaldı.

08.09.2022 09:13 - Son Güncelleme: 08.09.2022 09:22
Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’inin son haline bakın! Hercai dizisiyle de hafızalara kazınmıştı görenler: Cimcime küçük hanım olmuş

"CİMCİME KÜÇÜK HANIM OLMUŞ"

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'inin son haline bakın! Hercai dizisiyle de hafızalara kazınmıştı Ebrar Demirbilek'i görenler, "Cimcime küçük hanım olmuş" , "Ne ara bu kadar büyüdün sen? yorumları yapıyor.

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Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’inin son haline bakın! Hercai dizisiyle de hafızalara kazınmıştı görenler: Cimcime küçük hanım olmuş

2016-2019 yılları arasında yayınlanan Çocuktan Al Haberi programının dikkat çeken isimlerinden biri de küçük Ebrar'dı. Tavırları ve şirinliğiyle ön plana çıkan Ebrar, şimdilerde kocaman oldu. Sosyal medya hesabında paylaşılan pozlarıyla dikkat çekti.

Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’inin son haline bakın! Hercai dizisiyle de hafızalara kazınmıştı görenler: Cimcime küçük hanım olmuş

KUTU BEBEK KOCAMAN OLDU

Çocuktan Al Haberi isimli eğlence programı ile akıllara kazınan Ebrar, değişimiyle dikkat çekti.

Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’inin son haline bakın! Hercai dizisiyle de hafızalara kazınmıştı görenler: Cimcime küçük hanım olmuş

Programın konuşkan isimlerinden biri olan 2013 doğumlu Ebrar, programa ilk başladığı dönemlerde 3 yaşındaydı.

Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’inin son haline bakın! Hercai dizisiyle de hafızalara kazınmıştı görenler: Cimcime küçük hanım olmuş

Şimdilerde 8 yaşında olan Kutu Bebek son haliyle gündemde. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

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