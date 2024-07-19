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Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe'nin son haline bakın! Efe Koçyiğit’i görenin nutku tutuldu: “Koca delikanlı olmuşsun”

Efe Dadak, Nisan Aktaş, Henna Bülbül, Ebrar Demirbilek gibi minik yıldızların yer aldığı Çocuktan Al Haberi programıyla adını geniş kitlelere duyuran Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit, uzun bir sürenin ardından sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Programdan sonra adeta sırra kadem basan Koçyiğit'in son halini görenler şaşıp kaldı. Koçyiğit için "Koca delikanlı olmuşsun" yorumu yapıldı. İşte Efe Koçyiğit'in son hali...

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 15:36 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 15:37
Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’nin son haline bakın! Efe Koçyiğit’i görenin nutku tutuldu: Koca delikanlı olmuşsun 1

Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit, Kutu bebek Ebrar Demirbilek'ten Çakıl bebek Nisan Aktaş'a, Atarlı bilim adamı Efe Dadak'tan Buckingham Prenses'i Henna Bülbül'e bir dönemin fenomen çocuklarının yer aldığı Çocuktan Al Haberi programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’nin son haline bakın! Efe Koçyiğit’i görenin nutku tutuldu: Koca delikanlı olmuşsun 2

Ancak Çitos Efe, programın ardından adeta sırra kadem bastı. Efe Koçyiğit, uzun bir sürenin ardından sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’nin son haline bakın! Efe Koçyiğit’i görenin nutku tutuldu: Koca delikanlı olmuşsun 3

Koçyiğit'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken "Delikanlı olmuşsun" yorumu yapıldı.

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