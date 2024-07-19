Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe'nin son haline bakın! Efe Koçyiğit’i görenin nutku tutuldu: “Koca delikanlı olmuşsun”

Efe Dadak, Nisan Aktaş, Henna Bülbül, Ebrar Demirbilek gibi minik yıldızların yer aldığı Çocuktan Al Haberi programıyla adını geniş kitlelere duyuran Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit, uzun bir sürenin ardından sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Programdan sonra adeta sırra kadem basan Koçyiğit'in son halini görenler şaşıp kaldı. Koçyiğit için "Koca delikanlı olmuşsun" yorumu yapıldı. İşte Efe Koçyiğit'in son hali...