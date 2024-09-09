Çocuktan Al Haberi'nin Çakıl Bebek'i Nisan Aktaş yeşiller içinde paylaştı! Şimdilerde 9 yaşında: Tam bir çitlembik!

1 Ekranların en tatlı yarışmalarından biri olan Çocuktan Al Haberi, Berna Laçin, Bergüzar Korel, Açelya Akkoyun, Evrim Akın ve Doğa Rutkay'ın sunuculuğunda, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmıştı. Program, minik yarışmacılarının masum ve neşeli halleriyle büyük bir beğeni toplamıştı.

2 "Çakıl Bebek" Nisan Aktaş'ın Parlak Performansı Bu sevimli yarışmada öne çıkan miniklerden biri de, "Çakıl Bebek" lakabıyla tanınan Nisan Aktaş'tı. Özellikle Evrim Akın'ın sunuculuk yaptığı sezonda ekranlara gelen Nisan, tatlılığı ve hazırcevaplığıyla izleyicilerin kalbini fethetmişti.