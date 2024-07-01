Çocuktan Al Haberi'nin Antepli Efe'sine bakın! Atarlı bilim adamı koca delikanlı oldu son halini gören 'pes' diyor! Çitos Efe'den sonra...

Çocuktan Al Haberi programı sempatik çocuklarla hafızalarımıza kazınmıştı. Ekranların "Atarlı Efe"si, Efe Dadak da bu unutulmaz çocuklardan biriydi. Küçük yaşına rağmen sergilediği performans ve bir o kadar da sevimli tavırlarıyla hepimizin kalbinde taht kurmuştu. Peki aradan geçen yıllarda Efe Dadak'a ne oldu? Bir zamanların minik yıldızı şimdilerde nasıl görünüyor? Merak etmeyin, sizler için araştırdık!