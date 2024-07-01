Çocuktan Al Haberi'nin Antepli Efe'sine bakın! Atarlı bilim adamı koca delikanlı oldu son halini gören 'pes' diyor! Çitos Efe'den sonra...

Çocuktan Al Haberi programı sempatik çocuklarla hafızalarımıza kazınmıştı. Ekranların "Atarlı Efe"si, Efe Dadak da bu unutulmaz çocuklardan biriydi. Küçük yaşına rağmen sergilediği performans ve bir o kadar da sevimli tavırlarıyla hepimizin kalbinde taht kurmuştu. Peki aradan geçen yıllarda Efe Dadak'a ne oldu? Bir zamanların minik yıldızı şimdilerde nasıl görünüyor? Merak etmeyin, sizler için araştırdık!
Kanal D'de 1998 yılında Berna Laçin'in sunumuyla başlayan ve Evrim Akın'ın devam ettirdiği Çocuktan Al Haberi programı, 22 Eylül 2019'da final yaparak izleyicilerle vedalaştı. Programın konsepti, 3 ile 5 yaş arasındaki çocuklara yöneltilen sorular üzerine kuruluydu ve bazı çocuklar sevimli cevaplarıyla dikkat çekti. Aileler tarafından sevilen bu program, eğlenceli ve öğretici içeriğiyle önemli bir iz bıraktı televizyon dünyasında.
Çitos Efe'nin son halinden sonra atarlı tavırlarıyla öne çıkan Efe Dadak da merak edildi.
3 ile 5 yaş arasındaki çocuklara yöneltilen sorularla ilerleyen programda Efe Dabak sık sık sinirli halleriyle gündeme geliyordu.