Çocukluğuna dönen Müge Anlı'ya bir de böyle bakın! 'Annem saçlarımı görünce bu fotoğrafımı ortaya çıkardı' dedi! Meğer küçüklüğünde...

Hafta içi her gün ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündüz kuşağına damga vuran sunucu Müge Anlı'nın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Kıvırcık saçlarını paylaşan güzel sunucu herkesi şaşırttı. Instagram'ı kasıp kavuran fotoğrafa ''Annem akşam saçlarımı görünce, hemen bu çocukluk fotoğrafımı ortaya çıkardı 😊'' notunu düştü. Genellikle düz kullanmaya alıştığı saçlarını kıvırcık yapınca, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. İşte 49 yaşındaki sunucunun o paylaşımı...
Yıllarca sosyal medya kullanmayı tercih etmeyen Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabı açtığını duyurmuştu. Kısa sürede binlerce kişinin takip etmeye başladığı hesabından ara ara paylaşımlar yapan ünlü sunucunun özellikle çocukluk fotoğrafı çok konuşuldu.
Türkiye'nin en ünlü sunucularından Müge Anlı bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Saçına maşa yaptıran Anlı, son halini ve çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını yayınladı.