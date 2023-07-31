SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Magazin Galerileri

Çocukluğuna dönen Müge Anlı'ya bir de böyle bakın! 'Annem saçlarımı görünce bu fotoğrafımı ortaya çıkardı' dedi! Meğer küçüklüğünde...

Hafta içi her gün ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündüz kuşağına damga vuran sunucu Müge Anlı'nın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Kıvırcık saçlarını paylaşan güzel sunucu herkesi şaşırttı. Instagram'ı kasıp kavuran fotoğrafa ''Annem akşam saçlarımı görünce, hemen bu çocukluk fotoğrafımı ortaya çıkardı 😊'' notunu düştü. Genellikle düz kullanmaya alıştığı saçlarını kıvırcık yapınca, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. İşte 49 yaşındaki sunucunun o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 20:49 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 20:49
Çocukluğuna dönen Müge Anlı’ya bir de böyle bakın! ’Annem saçlarımı görünce bu fotoğrafımı ortaya çıkardı’ dedi! Meğer küçüklüğünde... 1

Yıllarca sosyal medya kullanmayı tercih etmeyen Müge Anlı, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabı açtığını duyurmuştu. Kısa sürede binlerce kişinin takip etmeye başladığı hesabından ara ara paylaşımlar yapan ünlü sunucunun özellikle çocukluk fotoğrafı çok konuşuldu.

Çocukluğuna dönen Müge Anlı’ya bir de böyle bakın! ’Annem saçlarımı görünce bu fotoğrafımı ortaya çıkardı’ dedi! Meğer küçüklüğünde... 2

Türkiye'nin en ünlü sunucularından Müge Anlı bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Saçına maşa yaptıran Anlı, son halini ve çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını yayınladı.

Çocukluğuna dönen Müge Anlı’ya bir de böyle bakın! ’Annem saçlarımı görünce bu fotoğrafımı ortaya çıkardı’ dedi! Meğer küçüklüğünde... 3

Sevilen sunucu Müge Anlı saçlarına maşa yaptırdı. Annesi kızını öyle görünce hemen fotoğraf albümünü karıştırdı ve çocukluk yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıkardı.

SON DAKİKA