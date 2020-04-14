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Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın fotoğrafları olay oldu! Yıllar sonra yeniden...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdıkları Meltem ve Haluk karakteri ile 7'den 70'e herkesin yakından tanıdığı Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı Türkiye'nin sevilen oyuncularından... Bir yanda, modellikten oyunculuğa, şimdilerde ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla fenomenliğe kadar kariyerinde her daim tırmanışta olan Pınar Altuğ, bir yanda rol aldığı dizi ve filmlerle Türkiye'nin takdirini kazanan Tamer Karadağlı. Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u ve Meltem'i, Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un yıllar öncesine ait bu fotoğrafları yıllar sonra yeniden çok konuşuldu!

14.04.2020 15:43 - Son Güncelleme: 14.04.2020 15:47
Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın fotoğrafları olay oldu! Yıllar sonra yeniden...

Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un gençlik fotoğrafları sizi çok şaşırtacak.

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Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın fotoğrafları olay oldu! Yıllar sonra yeniden...

Çocuklar Duymasın'ın sevilen isimleri Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın hayranları özel hayatlarını takip etmeye devam ediyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında merak edilenler hayranları tarafından araştırılıyor.

Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın fotoğrafları olay oldu! Yıllar sonra yeniden...

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Meltem' karakterine hayat veren 45 yaşındaki Pınar Altuğ ile 'Haluk' rolüyle hafızalara kazınan 52 yaşındaki Tamer Karadağlı'nın gençliği merak konusu oldu. Ortaya çıkan fotoğraflar ise herkesi şaşırttı.

Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın fotoğrafları olay oldu! Yıllar sonra yeniden...

SEZEN AKSU

Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın fotoğrafları olay oldu! Yıllar sonra yeniden...

İBRAHİM TATLISES

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