Çocuklar Duymasın'ın taş fırın erkeğiydi... Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno babasının boyunu geçti
Çocuklar Duymasın dizisindeki taş fırın Haluk karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen Tamer Karadağlı, 2002 yılında seslendirme sanatçısı Arzu Balkan ile evlenerek Zeyno adında bir kız çocuğa sahip oldu. 2007 yılında boşanan çift, her ne kadar duygusal ilişkilerinde yollarını ayırsa da çok iyi arkadaş kalmayı başarabilen boşanan ünlü çiftler arasında yerini aldı. 52 yaşındaki Tamer Karadağlı, Instagram hesabından kızı Zeyno ile fotoğrafını paylaştı. Güzelliği ile dikkat çeken Zeyno Karadağlı babası Tamer Karadağlı'nın boyu kadar oldu. İşte Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u ve Meltem'inin kızları başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...
Çocuklar Duymasın'ın taş fırın erkeği Haluk'u Tamer Karadağlı, kızı Zeyno ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Baba - kızın fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni alırken, güzelliği dikkat çekti. İşte Tamer Karadağlı'nın kızı ve Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşı Pınar Altuğ'un kızı başta olmak üzere ünlülerin çocukları...