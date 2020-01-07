Çocuklar Duymasın'ın taş fırın erkeğiydi... Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno babasının boyunu geçti

Çocuklar Duymasın dizisindeki taş fırın Haluk karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen Tamer Karadağlı, 2002 yılında seslendirme sanatçısı Arzu Balkan ile evlenerek Zeyno adında bir kız çocuğa sahip oldu. 2007 yılında boşanan çift, her ne kadar duygusal ilişkilerinde yollarını ayırsa da çok iyi arkadaş kalmayı başarabilen boşanan ünlü çiftler arasında yerini aldı. 52 yaşındaki Tamer Karadağlı, Instagram hesabından kızı Zeyno ile fotoğrafını paylaştı. Güzelliği ile dikkat çeken Zeyno Karadağlı babası Tamer Karadağlı'nın boyu kadar oldu. İşte Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u ve Meltem'inin kızları başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

07.01.2020 14:43 - Son Güncelleme: 07.01.2020 14:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





