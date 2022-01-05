Vav TV İzle
Haberler Magazin Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü çaycı Hüseyin'in kankasıydı! Ünlü oyuncunun yeni mesleği şoke etti! Artık oyunculuk yapmıyor

Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü çaycı Hüseyin'in kankasıydı! Ünlü oyuncunun yeni mesleği şoke etti! Artık oyunculuk yapmıyor

2002 yılında yayınlanan Çocuklar Duymasın adlı dizi ile tanınan ünlü oyuncu Şükrü Koruyucu dizide de kendi adını kullanmıştı. Çaycı hüseyinin en yakın arkadaşı olarak dizide yer alan Koruyucu'nun şimdilerde ne iş yaptığı merak ediliyordu. Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ gibi isimlerle beraber çalışma fırsatı yakalayan oyuncu artık bambaşka bir meslek icra ediyor. Koruyucu'nun yeni mesleğini duyanlar şaştı kaldı.

05.01.2022 00:51 - Son Güncelleme: 05.01.2022 00:51
Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sü çaycı Hüseyin’in kankasıydı! Ünlü oyuncu şimdilerde yeni mesleği ile gündemde

Bir dönemin en çok izlenen dizisi Çocuklar Duymasın 2002-2019 yılları arasında yayınlanmıştı. Daha sonraki yıllarda yeni kadroyla yeniden ekranlara gelmişti. Başrollerinde Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Alparslan Özmol, Vatan Şaşmaz gibi oyuncuların yer aldığı dizide çaycı Hüseyin'in en yakın arkadaşı Şükrü karakteriyle karşımıza çıkan oyuncu Şükrü Koruyucu yıllar sonra yeni mesleği ile gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sü çaycı Hüseyin’in kankasıydı! Ünlü oyuncu şimdilerde yeni mesleği ile gündemde

ARTIK ŞOFÖRLÜK YAPIYOR

Çocuklar Duymasın dizisinde Şükrü karakterini canlandıran eski oyuncu Şükrü Koruyucu, şimdilerde Darıca Belediyesi'nde şoför olarak çalışıyor. Koruyucu 3. Lig'de oynayan Darıcaspor'u maçlara götürüyor.

Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sü çaycı Hüseyin’in kankasıydı! Ünlü oyuncu şimdilerde yeni mesleği ile gündemde

Sevilen eski oyuncu Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınmıştı. Şuanki mesleğini icra ederken de herkes tarafından hemen tanınıyor. Gittiği her maçta ilgi gördüğünü söyleyen Koruyucu, "Taşıdığı futbolculardan daha ünlü olan tek şoför benim heralde" ifadelerini kullandı.

Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sü çaycı Hüseyin’in kankasıydı! Ünlü oyuncu şimdilerde yeni mesleği ile gündemde

Dizinin oyuncu kadrosuna nasıl dahil olduğunu anlatan Koruyucu "Birol Güven'in prodüksiyon şirketinde çalışıyordum. Çaycı Hüseyin'in yanına iri bir adam aranıyordu. Cüssemden ötürü dikkat çektim sanırım." diye konuştu.

Çocuklar Duymasın’ın Şükrü’sü çaycı Hüseyin’in kankasıydı! Ünlü oyuncu şimdilerde yeni mesleği ile gündemde

Çocuklar Duymasın'dan önce oyunculuk alanında herhangi bir tecrübesi olmadığını dile getiren Koruyucu, söz konusu dizide rol almasının tesadüf olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA