Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü çaycı Hüseyin'in kankasıydı! Ünlü oyuncunun yeni mesleği şoke etti! Artık oyunculuk yapmıyor

Bir dönemin en çok izlenen dizisi Çocuklar Duymasın 2002-2019 yılları arasında yayınlanmıştı. Daha sonraki yıllarda yeni kadroyla yeniden ekranlara gelmişti. Başrollerinde Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Alparslan Özmol, Vatan Şaşmaz gibi oyuncuların yer aldığı dizide çaycı Hüseyin'in en yakın arkadaşı Şükrü karakteriyle karşımıza çıkan oyuncu Şükrü Koruyucu yıllar sonra yeni mesleği ile gündeme geldi.