Çocuklar Duymasın'ın Psikolog Sinan'ıydı! 8 yıldır ekranlardan uzak yaşayan Nejat Birecik'in yeni mesleğini duyanın ağzı açık kalıyor! Oyunculuğu bıraktı, yepyeni hali...
Çocuklar Duymasın dizisi bir döneme damga vurdu. Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un yer aldığı unutulmaz dizi Çocuklar Duymasın'da Psikolog Sinan karakterine hayat veren Nejat Birecik, oyunculuğu bıraktı. Kendine yeni bir kariyer planı çizen Birecik'in son halini görenler şoke oldu. İşte detaylar...
Bir döneme damgasını vuran ATV'nin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın, hem konusu hem de oyuncularıyla hafızalara kazınmıştı. Sona ermesinin ardından yıllar geçmesine rağmen hala replikleriyle pek çok yerde karşımıza çıkan fenomen dizinin oyuncuları ise ara ara merak ediliyor. Psikolog Sinan karakterine hayat veren Nejat Birecik yeniden gündem oldu. İşte yeni mesleği ve hayatı hakkında bilgiler...
Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Psikolog karakteriyle hafızalara kazınan ünlü Nejat Birecik, yeni mesleğiyle şaşırttı.
NEJAT BİRECİK ŞİMDİ NE YAPIYOR?
En son 2013 yılında Tatar Ramazan dizisiyle ekranlara gelen Nejat Birecik, 2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne vekaleten atandı.