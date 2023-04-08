Çocuklar Duymasın'ın Psikolog Sinan'ıydı! 8 yıldır ekranlardan uzak yaşayan Nejat Birecik'in yeni mesleğini duyanın ağzı açık kalıyor! Oyunculuğu bıraktı, yepyeni hali...

Bir döneme damgasını vuran ATV'nin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın, hem konusu hem de oyuncularıyla hafızalara kazınmıştı. Sona ermesinin ardından yıllar geçmesine rağmen hala replikleriyle pek çok yerde karşımıza çıkan fenomen dizinin oyuncuları ise ara ara merak ediliyor. Psikolog Sinan karakterine hayat veren Nejat Birecik yeniden gündem oldu. İşte yeni mesleği ve hayatı hakkında bilgiler...