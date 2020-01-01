Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski kocası hayranlarını şaşırttı! Bakın kim çıktı...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan ile yaşadığı aşkı herkes biliyor. Ancak Çocuklar Duyması'nın yıldızı Pınar Altuğ'un ilk evliliğini pek bilen yok. Bu bağlamda sık sık gündeme gelen Altuğ'un ilk evliliği merak konusu oldu. Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önceki eşini görenler şaşırdı. İşte Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski eşi…

01.01.2020 12:35 - Son Güncelleme: 01.01.2020 12:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





