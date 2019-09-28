Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski eşi görenleri şaşkına çevirdi! Bakın kim çıktı...

Çocuklar Duymasın dizisininde 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ sosyal medyada çok konuşulmaya devam ediyor. Çocuklar Duymasın'da Meltem karakteriyle uzun yıllardır ekranlarda olan Pınar Altuğ'un hayranları özel hayatına dair her gelişmeyi merak ediyor. Yağmur Atacan'la devam eden evliliğiyle sık sık gündeme gelen Altuğ'un ilk evliliği merak konusu oldu. Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önceki eşini görenler şaşırdı. İşte Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski eşi…

28.09.2019 15:13 - Son Güncelleme: 28.09.2019 15:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





