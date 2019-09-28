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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski eşi görenleri şaşkına çevirdi! Bakın kim çıktı...

Çocuklar Duymasın dizisininde 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ sosyal medyada çok konuşulmaya devam ediyor. Çocuklar Duymasın'da Meltem karakteriyle uzun yıllardır ekranlarda olan Pınar Altuğ'un hayranları özel hayatına dair her gelişmeyi merak ediyor. Yağmur Atacan'la devam eden evliliğiyle sık sık gündeme gelen Altuğ'un ilk evliliği merak konusu oldu. Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önceki eşini görenler şaşırdı. İşte Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski eşi…

28.09.2019 15:13 - Son Güncelleme: 28.09.2019 15:13
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski eşi görenleri şaşkına çevirdi! Bakın kim çıktı...

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan ile yaşadığı aşkı herkes biliyor. Ancak Çocuklar Duyması'nın yıldızı Pınar Altuğ'un ilk evliliğini pek bilen yok. İşte Pınar Altuğ'un eski eşi...

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski eşi görenleri şaşkına çevirdi! Bakın kim çıktı...

Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski eşi görenleri şaşkına çevirdi! Bakın kim çıktı...

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski eşi görenleri şaşkına çevirdi! Bakın kim çıktı...

Seda Sayan-Sinan Engin

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski eşi görenleri şaşkına çevirdi! Bakın kim çıktı...
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