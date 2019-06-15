Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu hali 'Yok artık' dedirtti! Çok şaşıracaksınız
Pınar Altuğ bu haliyle görenleri şoke etti! Çocuklar Duymasın dizisinde yıllardır hayat verdiği "Meltem" karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ sizi birazdan şaşkınlığa uğratacak. Pınar Altuğ'un geçmiş yıllardaki fotoğraflarını görenler hayrete düştü. Pınar Altuğ'u daha önce hiç böyle görmediniz. İşte Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ'un olay fotoğrafları...
15.06.2019 08:12
- Son Güncelleme: 15.06.2019 08:12
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