Haberler Galeri Magazin Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan ikinci çocuk yorumu! Takipçisi sordu 46 yaşındaki Pınar bakın ne dedi...

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan ikinci çocuk yorumu! Takipçisi sordu 46 yaşındaki Pınar bakın ne dedi...

Pınar Altuğ Instgram'dan takipçileri ile etkileşim halinde kalmaya devam ediyor. Hal böyle olunca yorumların ardı arkası kesilmiyor. 'Pınar Hanım bana da yanıt verir mi acaba?' diye düşünen Altuğ hayranları, ünlü oyuncunun 9 yaşındaki haline yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Bir takipçisinden gelen yoruma verdiği yanıtla adından söz ettiren Pınar Altuğ, kızının kendisine benzemediğini ve bir çocuk daha düşünüp düşünmediğini soran takipçisine, 'Sevdiğim adama benziyor daha ne isterim" dedi. İşte Pınar Altuğ'un çocukluğu başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

13.09.2020 09:45 - Son Güncelleme: 13.09.2020 09:57
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan ikinci çocuk yorumu! Takipçisi sordu 46 yaşındaki Pınar bakın ne dedi...

Çocuklar Duymasın'daki Meltem karakteri ile 7'den 70'e herkesin gönülünü kazanan Pınar Altuğ, Instagram'dan 9 yaşındaki ve şimdiki halini yan yana paylaştı. Fotoğrafına "9-46 Ama hep kedili. Toplu cevap:hayır aynı kedi değil,malum 37 sene yaşayan kedi henüz yok" notunu yazan Altuğ'a bir takipçisinden, "Kızınız Su hiç size benzemiyor. İkinci evlat hiç düşündünüz mü?" sorusu geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan ikinci çocuk yorumu! Takipçisi sordu 46 yaşındaki Pınar bakın ne dedi...

Çocukluk fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin sorusuna, "Bana benzeyen olsun diye mi? Ya benzemezse?" şeklinde yanıt verdi. "Ya benzerse?" yanıtını alan Altuğ ise, "Benzeyene kadar deneyecek miyiz? Biz 1 taneyle çok mutluyuz, sevdiğim adama benziyor daha ne isterim" yorumuyla dikkat çekti.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan ikinci çocuk yorumu! Takipçisi sordu 46 yaşındaki Pınar bakın ne dedi...

İşte Pınar Altuğ'un 9 yaşındaki hali ve ünlülerin çocukluk halleri..

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan ikinci çocuk yorumu! Takipçisi sordu 46 yaşındaki Pınar bakın ne dedi...

ESRA BİLGİÇ

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan ikinci çocuk yorumu! Takipçisi sordu 46 yaşındaki Pınar bakın ne dedi...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı MasterChef'teki İtalyan şef Danilo Zanna paylaştı görenler kahkahaya boğuldu! Masterchef 2077
MasterChef'teki İtalyan şef Danilo Zanna paylaştı görenler kahkahaya boğuldu! "Masterchef 2077"