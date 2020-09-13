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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan ikinci çocuk yorumu! Takipçisi sordu 46 yaşındaki Pınar bakın ne dedi...

Pınar Altuğ Instgram'dan takipçileri ile etkileşim halinde kalmaya devam ediyor. Hal böyle olunca yorumların ardı arkası kesilmiyor. 'Pınar Hanım bana da yanıt verir mi acaba?' diye düşünen Altuğ hayranları, ünlü oyuncunun 9 yaşındaki haline yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Bir takipçisinden gelen yoruma verdiği yanıtla adından söz ettiren Pınar Altuğ, kızının kendisine benzemediğini ve bir çocuk daha düşünüp düşünmediğini soran takipçisine, 'Sevdiğim adama benziyor daha ne isterim" dedi. İşte Pınar Altuğ'un çocukluğu başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

13.09.2020 09:45 - Son Güncelleme: 13.09.2020 09:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





