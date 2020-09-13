Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan ikinci çocuk yorumu! Takipçisi sordu 46 yaşındaki Pınar bakın ne dedi...
Pınar Altuğ Instgram'dan takipçileri ile etkileşim halinde kalmaya devam ediyor. Hal böyle olunca yorumların ardı arkası kesilmiyor. 'Pınar Hanım bana da yanıt verir mi acaba?' diye düşünen Altuğ hayranları, ünlü oyuncunun 9 yaşındaki haline yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Bir takipçisinden gelen yoruma verdiği yanıtla adından söz ettiren Pınar Altuğ, kızının kendisine benzemediğini ve bir çocuk daha düşünüp düşünmediğini soran takipçisine, 'Sevdiğim adama benziyor daha ne isterim" dedi. İşte Pınar Altuğ'un çocukluğu başta olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...
Çocuklar Duymasın'daki Meltem karakteri ile 7'den 70'e herkesin gönülünü kazanan Pınar Altuğ, Instagram'dan 9 yaşındaki ve şimdiki halini yan yana paylaştı. Fotoğrafına "9-46 Ama hep kedili. Toplu cevap:hayır aynı kedi değil,malum 37 sene yaşayan kedi henüz yok" notunu yazan Altuğ'a bir takipçisinden, "Kızınız Su hiç size benzemiyor. İkinci evlat hiç düşündünüz mü?" sorusu geldi.
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin sorusuna, "Bana benzeyen olsun diye mi? Ya benzemezse?" şeklinde yanıt verdi. "Ya benzerse?" yanıtını alan Altuğ ise, "Benzeyene kadar deneyecek miyiz? Biz 1 taneyle çok mutluyuz, sevdiğim adama benziyor daha ne isterim" yorumuyla dikkat çekti.