Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'a sert uyarı! Sinirlenen Altuğ elindeki su şişesini...

Pınar Altuğ'dan eşine sert uyarı! Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle sevilen güzel oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün eşi Yağmur Atacan ile birlikte Cennet Koyu'nda görüntülendi. Lüks teknelerini Cennet Koyu'na demirleyen çift, önce birlikte tavla oynadı ardından da denizin tadını çıkardı. Pınar Altuğ, sudan çıktıktan sonra cep telefonunu elinden düşürmeyen eşi Yağmur Atacan'a bakın ne yaptı...

25.07.2019 10:02 - Son Güncelleme: 25.07.2019 10:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





