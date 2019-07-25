Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'a sert uyarı! Sinirlenen Altuğ elindeki su şişesini...
Pınar Altuğ'dan eşine sert uyarı! Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle sevilen güzel oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün eşi Yağmur Atacan ile birlikte Cennet Koyu'nda görüntülendi. Lüks teknelerini Cennet Koyu'na demirleyen çift, önce birlikte tavla oynadı ardından da denizin tadını çıkardı. Pınar Altuğ, sudan çıktıktan sonra cep telefonunu elinden düşürmeyen eşi Yağmur Atacan'a bakın ne yaptı...
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan, önceki gün Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülendi. Lüks teknelerini Cennet Koyu'na demirleyen çift, önce tavla oynadı ardından deniz keyfi yaptı. Sudan çıktıktan sonra eşinin elinden telefonu bırakmamasına sinirlenen Pınar Altuğ, sert uyarıda bulundu.
44 yaşındaki Pınar Altuğ, 36 yaşındaki eşi Yağmur Atacan'a fena kızdı. Bir süredir tatilde olan çift, lüks teknelerini Bodrum Cennet Koyu'na demirledi. Tavla oynayan ikili, ardından deniz keyfi yaptı. Altuğ, sudan çıktıktan sonra cep telefonunu elinden düşürmeyen eşini elindeki su şişesini kafasına dokundurarak uyardı.