Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan ikilisi şok etti!
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile yıllardır ekranların anne figürlerinden biri olan Pınar Altuğ, özel hayatında da bu profilini bozmuyor. En başında çok eleştirilen ama artık Türkiye'nin en özenilen evliliklerinden biri haline gelen evliliği sorunlu başlamıştı. Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan arasındaki yaş farkı günlerce konuşulmuştu. Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki yaş farkını biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız.
27.04.2019 08:06
- Son Güncelleme: 27.04.2019 08:07
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